Les restaurateurs du Pays de Montbéliard alertent la Préfecture sur le manque de main d'oeuvre

On manque de bras dans les restaurants et les hôtels.

"Veuillez excuser mon retard, j'ai dû rester au travail plus longtemps que prévu en raison d'un manque de personnel...". L'un des interlocuteurs de la réunion, hôtelier à Montbéliard, plante de manière indirecte le décor : le manque d'effectif dans l'hôtellerie-restauration commence à devenir critique.

Les offres d'emplois restent lettres mortes

Dans une salle de la sous-préfecture, le constat émerge rapidement. Et il est partagés par tous : patrons de restaurants, d'hôtels et Pôle Emploi : les offres d'emplois du secteur restent lettres mortes. 27 postes sont disponibles dans l'hôtellerie-restauration à Montbéliard et ses alentours. "On en vient parfois à recruter seulement sur la motivation" regrette François Loréfice, à la tête du restaurant des Bains Douches à Montbéliard.

Les effets de la crise sur la motivation des employés ?

Le Doubs, comme le Territoire de Belfort et d'autres départements transfrontaliers, étaient déjà touchés par l'exode vers la Suisse d'une partie de leur main d'œuvre. Mais depuis quelques mois, la situation s'est encore plus compliquée.

Et elle pourrait bien avoir profondément changé les aspirations à la fois des employés du secteur, comme ceux qui sont à la recherche d'un travail, analyse Philippe Feuvrier, directeur de l'UMIH (Union des Métiers et de l'Industrie de l'Hôtellerie-restauration) dans le Doubs. "La crise sanitaire est passée par là. Peut être qu'une partie du personnel s'est rendu compte que la vie, c'était aussi de ne pas travailler le soir, ne pas travailler le samedi, ne pas travailler le dimanche." Ce restaurateur de Morteau évoque aussi l'installation _"d'_un certain confort ou une certaine somnolence, un certain bien-être".

"Un de mes collaborateurs a jeté l'éponge" confie François Loréfice. "Il aspirait à une vie plus 'normale', ne pas travailler les week-ends et profiter de sa famille. Il était plutôt bien payé et à tout plaquer sans avoir de perspectives d'avenir..."

Le salaire, point d'achoppement ?

Rapidement, la question des salaires revient sur la table. Début septembre, la ministre du Travail Elisabeth Borne avait pointé sur France Inter des rémunérations "pas à la hauteur" dans l'hôtellerie-restauration. Au début du mois d'octobre, l'UMIH n'avait pas dit l'inverse, proposant même des augmentations de salaires. "Nous proposons d'augmenter les salaires entre 6 % et 8,5 %, voire peut-être 9 %" indiquait Thierry Grégoire, président de la branche des saisonniers, dans les colonnes du Parisien.

Mais ce lundi autour de la table à Montbéliard, le sujet semble encore loin d'être aussi clair pour d'autres restaurateurs. "Les salaires, c'est un problème de fond, celui d'une volonté délibérée d'avoir imposé des charges et un carcan fiscal en France extrêmement sévère, qui ne permettent peut-être pas aux gens qui travaillent d'avoir une rémunération à la hauteur du travail fourni" souligne Philippe Feuvrier.

Baisser les charges pour augmenter les salaires, la recette est connue. Le restaurateur franc-comtois va plus loin en proposant la création d'un "revenu socle" : "On peut partir sur une base salariale qui serait un pourcentage du salaire minimum. Sur la partie du salaire qui serait supérieure, et je l'espère bien supérieure, à ce socle, on pourrait alors lisser ou réduire les charges sociales".

Des propositions qui impliquent néanmoins un débat à l'échelle nationale sur les finances du pays. Au niveau local, professionnels et service public de l'emploi sont tombés d'accord pour faire mieux connaître le milieu de l'hôtellerie-restauration lors d'événements, comme des foires pour l'emplois, des job-datings...