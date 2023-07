Les restaurateurs en mal de travailleurs à Reims, "c'est catastrophique"

Avec les grandes vacances qui commencent, la saison estivale est ouverte pour les restaurants. À Reims, les touristes répondent présent, selon l'Office du tourisme du Grand Reims et le Club Hôtelier Reims Champagne. Les perspectives sont bonnes, oui, sauf que pour accueillir et surtout servir tous les clients à table, il manque cruellement de bras.

Les candidats se font rares pour cet été. Trop rares. "On a très très peu de CV, en tout cas d'employé qualifié", constate, amer, Dave, responsable de L'Édito, place d'Erlon, en plein centre-ville. Sur cet établissement, il va me manquer des forces vives. "Comme chez tous nos confrères d'ailleurs, souligne-t-il. On va manquer de personnel avec des compétences bien précises pour les prises de commandes." Les plannings deviennent de véritables casse-tête, mais c'est surtout l'accueil et le service qui en prennent un coup. "Pour la réception de la clientèle non-locale, voire étrangère, on ne va pas donner forcément l'image la plus bénéfique à la ville", regrette Dave.

Perte de chiffre d'affaires

En face, au Glue Pot, la patronne est contrainte de réduire la voilure. Elle reçoit quelques candidatures, mais d'employés peu qualifiés qu'elle est contrainte d'accepter faute de mieux. "Et puis après ils ne viennent pas, ou alors ils viennent une journée, puis c'est trop dur et donc ils repartent", peste Ambre Chene, la directrice de l'établissement.

Conséquence : elle ne peut pas assurer correctement tous les services. "Quand il fait beau, je mets tout le monde dehors et personne à l'intérieur..." Et inversement. La restauratrice se prive de couverts et donc de chiffre d'affaires. "On préfère privilégier un seul poste de travail plutôt que d'en avoir partout et d'oublier les gens. Donc, le chiffre d'affaires n'est plus là après."

Besoin de 500 travailleurs

"C'est catastrophique !", assure Joël Oudin, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) de la Marne. "Beaucoup de mes adhérents et de mes collègues et confrères sont obligés de supprimer des places en terrasse, en salle... Parce qu'ils n'arrivent pas à les servir."

Derrière cette pénurie, un manque d'attractivité. Pourtant, les salaires ont été augmentés (+16 % pour les plus bas) et les travers du métier, c'est du passé, assure Joël Oudin. "Il y a quelques années, ils avaient peut-être raison d'avoir cette image de marque de la restauration, qui était un métier où on travaillait énormément et où l'on n'était pas payé. Aujourd'hui, c'est faux !". Et le patron de l'Umih de souligner que si un patron ne respecte pas ses engagements, il faut changer de patron, non pas de métier.

En attendant, il estime à près de 500 le manque de travailleurs pour cet été dans le secteur. C'est 250.000 à l'échelle nationale.