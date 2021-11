Confinement : les restaurateurs landais poursuivent leur combat en justice contre Axa

Une indemnisation totale des mois de fermeture à cause des confinements : voilà ce que demande à son assureur Axa Mohammed Chohra, patron de plusieurs établissements, notamment à Mont-de-Marsan (le Bistrot de Marcel, le O'Green Oak et la Trattoria Peppe). La justice lui a d'ailleurs donné gain de cause puisque le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a condamné Axa en première instance. Mais l'assureur n'a pour le moment proposé une indemnisation que pour la moitié des restaurants de Mohammed Chohra. Inacceptable pour ce dernier : "On a eu gain de cause, maintenant on va poursuivre notre action jusqu'au bout". Le gérant a même décidé d'engager une nouvelle procédure contre Axa, cette fois concernant le deuxième confinement. L'audience a lieu ce vendredi 19 novembre, en début d'après-midi, au tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

On a eu gain de cause, on va poursuivre notre action jusqu'au bout - Mohammed Chohra, patron de trois établissements à Mont-de-Marsan

Des expertises comptables en cours

Après la décision judiciaire en faveur des restaurateurs montois, des expertises ont été ordonnées pour déterminer à combien s'élèvent les pertes. "Dès lors qu'on aura un rapport d'expertise, il nous appartiendra de ressaisir le tribunal de commerce pour obtenir la liquidation définitive du préjudice", explique l'avocat de ces restaurateurs, Maître Frédéric Dutin, "ça veut dire obtenir le règlement total du préjudice qui a été occasionné".

Une indemnisation que Mohammed Chohra, patron de restaurants à Mont-de-Marsan, trouve normale : "Nous, on a eu une perte d'exploitation et on veut être indemnisés justement, ni plus ni moins de ce qu'ils nous doivent. On a payé une prime, et si on a payé une prime, on a un service derrière qui est la couverture", estime-t-il.

"Nous on n'a rien à perdre"

De son côté, Axa a proposé un arrangement à l'amiable, qui couvre la moitié du manque à gagner et sur une période de six mois maximum, soit les deux tiers des confinements en cumulé. L'assureur indique ce jeudi que 80% des 15 000 patrons concernés ont accepté cette offre. Mais hors de question pour Mohammed Chohra d'accepter cette offre. "Nous on n'a rien à perdre, on a eu la chance que l'Etat nous aide donc on peut poursuivre notre action jusqu'au bout, on a le temps d'attendre", précise-t-il. Mais il admet que plusieurs de ses collègues restaurateurs n'ont pas eu le choix, "c'était ça ou le dépôt de bilan".