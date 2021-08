Les restaurateurs manceaux prêts à présenter leur pass sanitaire à leur tour

Après le contrôle des pass sanitaires des clients des restaurants, c'est maintenant au tour de celui de leurs employés. Au Venez, place de la République, la mesure n'a pas posé de difficulté particulière.

Une mesure anticipée

Baptiste Daubé, le directeur de l'établissement, explique que tout a été anticipée. "On a fait des planning avec le nom des employés, avec première et deuxième dose, pour prendre des rendez-vous pour être prêt pour septembre."

Et pas de problème pour les embauches. "On a une équipe de permanents. Et là j'accueille une nouvelle collaboratrice qui est à jour de sa vaccination." Pour le directeur, il faut être réaliste "ils savent bien que [dans la restauration] il n'y a pas vraiment le choix".

"Pas vraiment le choix"

Si la mesure a été bien prise par les employés, certains ont l'impression qu'on leur a forcé la main. C'est le cas de Lucas, barman depuis 4 ans dans ce restaurant. "Déjà en dehors, pour sortir, faire du sport, il fallait le pass. Et maintenant, pour travailler vu qu'on est contrôlé."

Même son de cloche du côté de Laurine, maître d'hôtel à l'Ernest Inn. "J'aurais peut-être pas fait le vaccin aussi vite. Là j'ai pas vraiment le choix si je veux travailler. Donc je l'ai fait pendant les vacances pour pouvoir revenir travailler".

Des suspensions de contrat mais pas de licenciement

Car sans pass sanitaire, les salariés des établissements recevant du public, doivent cesser leur activité. Cela peut passer par la prise de RTT, de jours de congés payés, ou un changement de fonction, pour ne plus être en contact avec le public.

Cela peut aussi entraîner une suspension de contrat, sans salaire. Un licenciement en cas de défaut de vaccination au Covid n'est pas possible.