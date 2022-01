Les restaurateurs manchois toujours en manque de personnels

Un accord de revalorisation des salaires devrait entrer en vigueur au plus tard début février et ouvrir la voie à de nouvelles négociations sur les conditions de travail. Dans le Cotentin, alors que certains restaurateurs s'y préparent d'autres ont décidé de jeter l'éponge.

Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration cherchent à rendre leurs métiers plus attractifs. L'objectif est de trouver du personnel dans ce secteur qui a perdu plus de 230 000 salariés depuis le début de la crise sanitaire.

Un projet d'accord prévoit une une augmentation moyenne de 16,33% de l'ensemble de la grille actuelle des salaires.

La suite, ce sera d'ici fin mai des réunions visant cette fois à améliorer les conditions de travail qui nuisent également à l'attractivité de la branche. Pour les syndicats, ce sera le moyen de trouver l'équilibre vie privée/vie professionnelle.

Des décisions qui interviennent trop tard pour certains restaurateurs qui jettent l'éponge après deux années de crise sanitaire et la pénurie de personnels pour faire tourner leurs établissements.

J'avais envie de continuer, mais je suis découragé après deux années de crise sanitaire et la difficulté de trouver du personnel, regrette un restaurateur valognais

Le propriétaire de ce restaurant de Valognes cesse son activité - Alti Tudet

Vincent Gallet, le propriétaire du Bistronomic à Valognes, vient de vendre son restaurant. L'établissement changera de propriétaires le 1er mars prochain. Les hausses de salaires et les aménagements de temps de travail qu'il avaient déjà mis en place dans son restaurant ne suffisent pas. "On a la chance d'avoir de grandes entreprises dans le Cotentin, mais elles nous prennent nos employés avec des salaires et des horaires de travail plus avantageux", regrette Vincent Gallet. "Et puis, c'est plus facile d'attirer des employés dans des grandes agglomérations comme Cherbourg plutôt que des petites villes comme Valognes", constate aussi le restaurateur.

A Cherbourg, un couple tente l'aventure de l'hôtellerie-restauration

Depuis octobre dernier, Sandrine et Christophe Durand sont les nouveaux propriétaires de l'hôtel-restaurant La Régence à Cherbourg. Le couple a tout plaqué pour se lancer dans cette nouvelle activité professionnelle. Ils étaient dans les assurances et la formation professionnelle à Rouen, mais avaient envie de changer de métiers et de tenter un défi familial.

Sandrine et Christophe Durand avec leur nouvel employé Enzo Derenne © Radio France - Frédérick Thiébot

L'établissement emploie une dizaines de salariés qui étaient pour la plupart présent depuis des années.

Le restaurant compte aussi de nouveaux employés comme Enzo Derenne. A 22 ans, il a postulé en octobre dernier et débute sans formation dans ce métier. "J'avais travaillé 3 ans à l'hôpital Pasteur puis un an en Floride dans le restaurant de Paul Bocuse. Je me suis dit, pourquoi continuer dans la restauration avec des horaires que j'aime bien", raconte le jeune homme. Enzo aimerait un jour avoir son propre établissement.

Le couple de restaurateurs n'est pas opposé aux augmentations de salaires. "Il faudra sans doute baisser les marges et augmenter les tarifs", estime Christophe Durand. Mais ce n'est pas la solution pour fidéliser ses employés. " Moi je préfère améliorer les conditions de travail de mes employés qui ont tous deux jours de congés consécutifs par semaine et un week-end par mois".