Pass sanitaire : les restaurateurs nancéiens expriment leurs doutes

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron sur l'instauration d'un pass sanitaire dans les cafés et les restaurants, clients et professionnels, à Nancy, se préparent à s'adapter, mais les délais sont courts.

Assis en terrasse rue des Maréchaux avec sa famille, Gauthier a déjà tout prévu pour continuer à profiter des restaurants, malgré le pass sanitaire. "Je ne suis pas vacciné donc j'ai pris tout de suite rendez-vous pour mes deux doses, juste après les annonces d'Emmanuel Macron lundi !", raconte-t-il. Il devra néanmoins être patient : il ne recevra sa première dose qu'à la fin du mois d'août. C'est le problème aussi pour les restaurateurs. Juste en face, au restaurant Chez Madeleine, seule la moitié de l'équipe est vaccinée. "On a été pris de court à démarrer notre saison à la dernière minute, embaucher du personnel à la dernière minute, on n'a pas tous pu le faire, moi-même je dois le faire prochainement, explique Jessica, la cheffe de salle, qui vient d'en discuter avec ses serveurs. Le centre Prouvé à Nancy est débordé, je les ai appelés ce matin ça ne s'arrête plus." Face à la situation, les représentants du secteur demandent au gouvernement un délai pour instaurer le pass sanitaire en septembre plutôt qu'en août. Ils sont reçus ce mardi au ministère de l'Economie.

On a été pris de court à démarrer notre saison à la dernière minute, embaucher du personnel à la dernière minute, on n'a pas tous pu se faire vacciner à temps !

Autre inquiétude : comment contrôler tous les pass sanitaires ? "Ca va être très très compliqué. Il faudra quelqu'un uniquement pour faire ce job là, un employé à l'entrée constamment, se projette Pascal, responsable de la brasserie au Jean Lamour, place Stanislas. Ca sera du boulot en plus !" Même inquiétude pour Louis, le gérant du restaurant Le Potager. "Ils n'ont jamais géré un restaurant de leur vie ça se voit ! s'insurge-t-il. Ce n'est pas gérable de contrôler tout le monde. Si on a une table de six et que deux d'entre eux n'ont pas le pass on leur dit de rentrer chez eux

Des restaurateurs inquiets pour leur chiffre d'affaire

Les restaurateurs s'inquiètent aussi pour le chiffre d'affaire. Au restaurant La Madeleine, on table sur une vingtaine de couverts en moins. Même constat chez son voisin : "entre tous ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas encore le pass, ceux qui vont avoir des rendez-vous plus tard, ils ne vont pas venir tout de suite, ils vont prendre à emporter et aller manger dans les parcs...on va perdre du monde, on va perde de l'affluence !" s'inquiète Louis, le gérant du Le Potager. Les représentants du secteur espèrent une prolongation des aides de l'Etat jusqu'à la fin août pour combler les pertes.