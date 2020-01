Le débat sur l'interdiction ou non des terrasses chauffées fait rage dans les Alpes-Maritimes

Nice, France

Faut-il interdire les terrasses chauffées à Nice? La question fait débat depuis que le maire de Rennes a dit stop aux chauffages électriques et au gaz à l'extérieur (Thonons-les-bains a pris cette mesure depuis 2012). A Nice, des écologistes appellent le maire Christian Estrosi à faire de même. Une pétition lancée par l'antenne locale du collectif pour le climat a déjà recueilli plus de 9 000 signatures. Mais les restaurateurs ainsi que les clients s'y opposent.

Une perte de chiffre d'affaire

"Si les chauffages sont interdits en terrasse, c'est très simple, je réduis de moitié mon effectif car je vais perdre beaucoup de chiffre d'affaire", déclare le patron d'un restaurant niçois rue de France. Le maire de Nice Christian Estrosi affirme dans un communiqué qu'interdire brutalement les terrasses chauffées entraînerait la suppression de 10 000 emplois. D'autres restaurateurs affirment que la configuration des établissements niçois ne serait pas adapté à une telle mesure car les surfaces des terrasses sont beaucoup plus importantes que les surfaces extérieures.

Une pétition en ligne

Mais ces chauffages sont une source de pollution. Selon une étude quatre brasero au gaz allumés pendant 8h polluent autant qu'un trajet de 350 km en voitures. "Nous n'avons pas de planète B. Il faut simplement changer d'habitudes et se couvrir un peu plus quand nous mangeons dehors. Les terrasses ne vont pas fermer si on supprime les chauffages. Les hommes politiques doivent cesser de faire de la démagogie et faire de la pédagogie", affirme Jean-Marc Governatori, co secrétaire nationale de l'alliance écologiste indépendante et candidat aux élections municipales à Nice.

Pour l'instant la mairie n'envisage pas d'interdire les terrasses chauffées à Nice mais dit étudier des solutions alternatives de chauffages moins gourmands en énergie.