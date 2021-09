Les restaurateurs peuvent enlever le masque, "un soulagement" pour ces Rennais

Soumis à l'obligation du passe sanitaire depuis lundi 30 août, le personnel de la restauration peut donc faire tomber le masque. Sur les terrasses du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), ils sont de plus en plus nombreux à profiter d'une liberté retrouvée. "Je peux remettre du rouge à lèvres, je suis très contente. C'est important de transmettre le sourire aux clients, j'en avais marre de ne sourire qu'avec les yeux !", se réjouit Luna, une serveuse du Café Jules. "On attendait ça avec impatience", ajoute Monique, serveuse au restaurant L'Ambassade.

Les clients peuvent aussi se déplacer sans masque à l'intérieur

À l'heure du déjeuner, et alors que le soleil fait son grand retour, les clients soutiennent majoritairement l'abandon du masque. "Je suis absolument ravie car ils me faisaient pitié à chaque fois qu'on allait au restaurant donc c'est une très bonne chose", confie une cliente. "On revoit leur sourire, ça participe à la convivialité", ajoute un autre client, quelques tables plus loin. Mais pour d'autres, le retour à la normale est un peu précipité : "Cela fait drôle de voir des gens qui travaillent sans masque. On se dit qu'il ont oublié ou qu'ils sont contre le port du masque"

Pour ne pas brusquer le client, les salariés du restaurant Le Grill gardent le masque pour le moment. "On l'a gardé pendant des mois, donc on peut demander à notre personnel de le garder encore un petit peu", explique le gérant. Au restaurant L'Ambassade, Pierre Clolus a mentionné sur les menus son choix d'enlever le masque "pour éviter que les clients nous regardent bizarrement. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent l'enlever, eux aussi, donc ils le conservent, mais après tout ils font ce qu'ils veulent". Les clients des établissements accueillant du public peuvent effectivement enlever le masque lors de leurs déplacements à l'intérieur depuis la généralisation du passe sanitaire le 9 août.

Avec le masque, "c'était épuisant"

Pierre Clolus, également vice président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie en Ille-et-Vilaine, constate le "soulagement" de ses équipes car "depuis un an et demi ils travaillent avec un masque, et on a un boulot qui est très physique, les gens font quinze à vingt kilomètres à pied dans la journée donc, avec le masque, c'était épuisant." Selon le protocole publié par le ministère du Travail, le masque pourrait faire son retour si la situation épidémique se dégrade : "Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur", peut-on lire dans ce document officiel.