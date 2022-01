Les restaurateurs rochelais dubitatifs sur l'effet d'une augmentation salariale sur les recrutements

De nombreux postes sont vacants dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dans nos deux Charentes et ce n'est pas à en croire les professionnels rochelais, l'augmentation salariale de 16% en moyenne à partir du mois prochain qui va changer les choses.

Marine a déjà commencé le recrutement de salariés, en prévision du printemps. "Beaucoup de mes saisonniers qui avaient l'habitude de venir ont arrêté la restauration, ils sont partis travailler sur les marchés par exemple ou dans la vente. Les salaires, les conditions de travail en coupure, en soirée... ils sont allés chercher du confort" explique-t-elle. Dans sa crêperie à deux pas du Vieux-Port de la Rochelle, ils sont sept à travailler l'hiver, une vingtaine l'été avec les terrasses. Elle confie avoir de la difficulté à trouver des serveurs. Une recherche qui lui prend du temps et beaucoup d'énergie : "je fait passer beaucoup d'annonces et je compte sur mes salariés actuels pour savoir s'ils n'ont pas des connaissances qui voudraient venir travailler ici". Alors quand on lui demande si l'augmentation salariale de 16% en moyenne peut l'aider à recruter, la jeune femme réfléchit longuement avant de lâcher "l'avenir nous dira si sa déclenche des envies, tant que je n'ai pas de recul, ne ne m'avancerait pas".

300 offres d'emplois étaient disponibles fin décembre dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en Charente-Maritime, 150 en Charente. "Les gens qui sont du métier vont travailler dans de grands restaurants, des restaurants étoilés où il y a une grosse structure" selon Patrick, qui dirige lui aussi une crêperie, mais de l'autre coté du port et emploie quatre salariés. Lui, se désole de ne pas arriver à recruter, et surtout de voir le métier évoluer dans un sens qu'il ne comprend pas. "On n'arrive pas à trouver des personnes compétentes. Dans le temps, tout filait droit, mes premiers patrons nous attrapaient par le "colbac" quand on faisait une bêtise, et on comprenait. Maintenant on ne peut rien leur dire, on ne peut rien faire". Il parle de la pression que font peser les sites internet qui notent les établissements. "Les salaires sont très bas, le métier est difficile, et les clients sont difficiles" ajoute-t-il, l'augmentation de 16% des salaires peut aider les patrons, mais ça ne résout pas la question de la compétence, ni de l'écart de génération.

L'augmentation de la rémunération c'est montrer qu'on a pris conscience du problème, après ce qui va compter le plus c'est de pouvoir donner un peu plus de temps libre aux salariés - Patrick Fau patron de deux établissements sur le Vieux-Port de La Rochelle

Mais plus que l'augmentation salariales, ce sont les conditions de travail qu'il va falloir faire évoluer pour Patrick Fau, patron de deux établissements sur le Vieux Port de La Rochelle. "J'aimerais plus de temps libre, la possibilité d'avoir une vie plus "normale", avoir un week-end sur trois libre" ce sont les demandes que lui font ses salariés, et qu'il a pris en compte. Il sait qu'il va devoir recruter une ou deux personnes supplémentaires pour un effectif de sept employés. "C'est vraiment un des arguments phares dans mon recrutement" affirme-t-il, mais pour l'instant, avec le Covid qui désorganise ses plannings et la diminution de la clientèle, il n'a pas encore procédé à ces recrutements dont le cout sera conséquent. S'il est en partie compensé par le chiffre d'affaire généré, Patrick Fau le dit tout net, il sera répercuté sur le prix des consommations, "c'est inévitable".

Les conditions de travail des salariés du secteur de la restauration et de l'hôtellerie doivent faire l'objet d'une négociation supplémentaire entre syndicats et patronat qui doit avoir lieu entre le 22 février, et le mois de mai.