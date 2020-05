Les restaurateurs sarthois vendent à emporter pour limiter les pertes financières liées au confinement

Plus de clients attablés, mais des listes de commandes longues comme le bras. Le site internet Sarthe Tourisme recense une cinquantaine d'établissements qui vendent leurs plats à emporter. Une reconversion temporaire pour rester à flot le temps de la pandémie de coronavirus et du confinement, qui se prolonge tant que les restaurants n'ont pas l'autorisation de rouvrir. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, ce jeudi 14 mai, que les cafés et restaurants des départements verts (où le Covid-19 circule peu), comme la Sarthe, pourraient rouvrir dès le 2 juin.

Des sushis au Garde-Manger

D'ici là, Au Garde-Manger, à Cré-sur-Loir, Julien Lagarrigue va continuer son activité d'épicerie fine maison vendue à emporter. Le chef a décidé de ne pas vendre de menus ou de plats pour éviter le gaspillage de denrées fraîches. "Je fais toutes les gourmandises que je mettais dans mes assiettes", explique-t-il. Du saumon fumé, au fromage frais, en passant par le filet de canard fumé, tout est maison. "Ce que je fais à emporter, ce sont les choses que je peux préparer tout seul pour laisser mes cinq cuisiniers en chômage partiel", précise Julien Lagarrigue

"Ça marche du tonnerre !"

Le cuisinier s'est même mis à faire des sushis sur une idée de sa fille de cinq ans. Il en fait plus de 200 pour chaque fin de semaine. En temps normal, il commande 2,5 kg de saumon frais à son mareyeur de Saint-Brieuc. Depuis qu'il vend ses délices à emporter, il lui en commande 30 kg par semaine. Même chose pour le lait avec lequel Julien Lagarrigue fabrique ses fromages frais. Il commande à présent 60 litres par semaines, au lieu de six, à une productrice sarthoise. Mais cette activité partielle lui permet tout juste de payer le loyer de ses locaux et les charges courantes. "L’ordre du jour, c’est de sauver le restaurant et ses dix emplois", ajoute Julien Lagarrigue.

Une première pour l'Auberge de Bagatelle

Au Mans, Jean-Sébastien Monné de l'Auberge de Bagatelle a aussi dû suivre le mouvement. "En vingt ans de métier, je n'avais jamais fait de plats à emporter", explique le chef. Mi-avril, le restaurant étoilé au guide Michelin s'y met. "Il a fallu bien réfléchir, surtout sur la réchauffe des plats à la maison pour que les gens ne se retrouvent pas avec des poissons trop cuits."

Dès le début, c'est un succès. La première semaine, il vend 150 menus. La seconde, 450 formules. Puis, ça se stabilise à 300 par semaine. Sur les mois de mars et avril, le chiffre d'affaires du restaurant a été "divisé largement par deux, même plus", témoigne Jean-Sébastien Monné. Pour l'instant, il faut commander son menu le samedi pour le week-end suivant. L'Auberge de Bagatelle va bientôt proposer des plats à emporter du mercredi au dimanche soir.

Garder le contact avec la clientèle

Avant le confinement, les deux associés des Pierres tournantes, à Ecommoy, préparaient rarement des plats à emporter. Florent Maurice et Arnaud Rodriguez produisent à présent des repas à commander pour le week-end. Trois semaines après le début du confinement, ils ont commencé par des burgers revus à la sauce traditionnelle. Puis chaque semaine, ils proposent de nouvelles choses ou revisitent des classiques sur leur page Facebook.

"C'est, d'une part pour pas qu'on se fasse oublier, d'autre part pour faire rentrer un peu d'argent, pouvoir amortir un peu le choc et payer quelques charges", détaille Florent Maurice. "On est passionnés, donc on ne se voyait pas rien faire pendant toute cette période." Les Pierres tournantes est un établissement tout jeune - un an seulement. Florent Maurice et Arnaud Rodriguez n'enregistrent qu'un cinquième de leur chiffre d'affaires habituel, mais ils continuent à se battre. Ils développent déjà une gamme de déjeuner à emporter pour les employés qui reviennent dans les bureaux alentours.