Les Resto du cœur face à une hausse sans précédent du nombre de bénéficiaires en Vaucluse

En Vaucluse, les associations d'aide alimentaire manquent de bras alors que la demande a explosé avec la crise du Covid-19. Les Resto du cœur comptent 4.000 bénéficiaires de plus dans le département depuis le confinement.

Les Resto du cœur sont venus en aide à 4000 bénéficiaires supplémentaires en Vaucluse pendant le confinement. Preuve que la demande d'aide alimentaire explose depuis le début de la pandémie. Désormais, ils sont 16.000 dans le département à compter sur les colis de l'association pour remplir leur frigo. Angelina en fait partie : " Quand on voit qu'on a presque plus rien, ça nous aide vraiment."

Cette jeune femme de 21 ans était agent d'entretien. Elle ne travaille plus depuis mi-mars. " Je me suis mise en chômage partiel et par la suite mon contrat s'est arrêté, soupire-t-elle. Pour l'instant, je suis encore dans les recherches. J'attends de voir."

Les Resto du cœur manquent de bras

Cela fait plusieurs mois qu'Isaac, 30 ans, se rend toutes les semaines aux Resto du cœur d'Avignon. Avec la crise sanitaire, il désespère de trouver un emploi. " Beaucoup d'entreprises ont fermé. C'est dur en ce moment."

Certains bénévoles des Resto craignent que la situation n'empire à la rentrée. Ils voient de plus en plus de jeunes en situation de précarité et de personnes récemment licenciées. Les volontaires, deux fois moins nombreux qu'avant la pandémie, s'organisent tant bien que mal pour venir en aide à tous les bénéficiaires.

" On a beaucoup de bénévoles d'un certain âge", explique Anne-Marie Riboulet, la responsable du centre de distribution alimentaire d'Avignon-Cabrière. "Le Covid leur fait peur, ce qui peut se comprendre. Du coup sans bénévole, on fait ce qu'on peut", sourit la responsable.