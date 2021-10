Les Restos du Cœur 44 organisent une collecte ces 8, 9 et 10 octobre

En Loire-Atlantique, quelque 2.000 bénévoles des Restos du Cœur seront mobilisés dans quelque 100 magasins ce vendredi, samedi, voire dimanche matin. C'est la collecte d'automne et contrairement à celle de mars, libre à chaque structure départementale de l'organiser ou non. C'est ainsi le cas en Loire-Atlantique, mais pas en Vendée. Au niveau départemental, chaque semaine en ce moment, c'est 50 mille repas qui sont distribués, un chiffre en hausse de 5% par rapport à la même époque l'an passé selon le représentant en Loire-Atlantique, Jean-Michel Griffon.

Une campagne qui permet de tenir jusqu'à la grande campagne nationale de mars

Selon lui, cette campagne d'octobre représente environ 75% du volume collecté en mars, lors de la campagne nationale qui a lieu en même temps que la diffusion du concert des Enfoirés, avec à la clé donc une grosse publicité. Si les denrées alimentaires, les produits d'hygiène sont moins nombreux, cette collecte est très importante "autrement nous serions obligés d'acheter plus de nourriture et cela veut dire moins d'argent pour acheter par exemple un camion pour transporter la marchandise."

Avec la crise économique liée à la crise sanitaire du coronavirus, le nombre de bénéficiaires croit. En ce moment, les Restos 44 distribuent 50.000 repas par semaine. C'est 5% de plus par rapport à la même période il y a un an. "Au centre de La Chapelle-sur-Erdre, on ressent vraiment une augmentation. On envisage même d'ouvrir une demi-journée supplémentaire l'an prochain", explique Guy Doulin, le responsable. Quelque 200 familles fréquentent le centre actuellement.

La générosité pas mise à mal par la crise sanitaire

Mais Jean-Michel Griffon, le responsable départemental, reste optimiste à la veille de cette collecte : "si cette crise de la Covid a apporté quelque chose de positif, c'est qu'elle a resserré les Français dans leur générosité." Et pour affirmer cela, il s'appuie sur les 200 tonnes collectées en mars 2021, du jamais vu.

Outre les produits achetés en magasin et confiés à la sortie aux bénévoles, il sera aussi possible de faire un don en numéraire à la caisse de certaines enseignes. "A l'Hyper U de La Chapelle-sur-Erdre, vous pourrez faire scanner en caisse le code barre qui sera sur le flyer qu'on aura distribué pour faire un don", précise Guy Doulin. Le don de base est de 2 euros mais le code barre peut être passé plusieurs fois si les personnes veulent donner plus. Cet argent sera ensuite utilisé par les centres de distribution des Restos pour acheter des denrées et autres produits d'hygiène.