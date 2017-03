Les Restos du Coeur comptent sur vous dans le Poitou

La grande collecte nationale des Restos du cœur se déroule ce vendredi et ce samedi dans 6000 grandes. Et dans le Poitou, les bénévoles comptent sur vous. L'association a surtout besoin de conserves, de plats cuisinés, de produits d'hygiène et de produits pour bébé.

"Si on veut donner toute l'année, il faut absolument ce genre de collecte sinon, on ne peut pas", commente Gérard, bénévole aux Restos du Coeur à Niort depuis une dizaine d'années. Il s'agit de préparer la campagne d'été lors de laquelle l'association prévoit d'aider environ 2400 familles en Deux-Sèvres. Dans un contexte de besoin croissant : " Il y a de plus en plus de bénéficiaires, de plus en plus de retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts", constate Gérard.

Dans l'entrée du supermarché niortais où il est posté, Gérard et d'autres bénévoles récupèrent conserves, plats préparés, produits d'hygiène et produits pour bébé. Certaines personnes venues faire leurs courses font un non de la tête, d'autres comme Denise donnent quelques denrées : "C'est normal. Il ne faut pas être égoïste, dans son coin. On serait dans la même situation on serait content de recevoir autant de personnes généreuses".

"Je donne parce que j'en ai eu besoin dans ma vie. C'est gratifiant et on sait que la roue peut tourner, à n'importe quel moment", Emmanuelle, ancienne bénéficiaire des Restos

Emmanuelle donne elle du lait et une conserve. Un geste important pour cette ancienne bénéficiaire des Restos et du Secours Populaire. "Je connais l'importance, quand on a des enfants en plus, de pouvoir dire ce soir vous avez à manger". Même si aujourd'hui la situation d'Emmanuelle s'est un peu améliorée : "ça peut encore tourner. Je ne suis pas à l'abri, personne n'est à l'abri".

L'an dernier 49 tonnes de denrées avaient été collectées dans les Deux-Sèvres.