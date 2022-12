Les Restos du Cœur d'Audincourt offrent des cadeaux de Noël aux plus démunis

Des bacs remplis de jouets et des parents qui repartent les bras chargés de paquets… le local des Restos du Cœur à Audincourt, dans le Pays de Montbéliard, a des airs d'ateliers du Père Noël, ces temps-ci. Les bénévoles distribuent des paquets à destination de 230 enfants. On y trouve des poupées, des peluches, des jeux de société, des livres…

Les cadeaux sont répartis en fonction de l'âge des enfants dans de grands bacs © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Tous les paquets sont confectionnés dans l'année. "On récupère les jouets, on vérifie s'ils sont en bon état, on nettoie… ils nous viennent des familles qui nous les donnent, parfois ont reçoit des jouets neufs. Les gens sont surpris qu'il y en ait autant ! Ils sont contents et c'est une satisfaction pour nous aussi !", explique Odette, bénévole en charge des fêtes de Noël pour les Restos du Cœur d'Audincourt.

Dans chaque paquet, une peluche, des livres, un jeu éducatif © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les bénévoles, transformés en lutins, distribuent les paquets aux bénéficiaires inscrits, une fois qu'ils ont été pointés à l'entrée. "C'est un très gros cadeau, avec une poussette pour bébé !" s'exclame Natalia. Elle est Ukrainienne et vit en France depuis 28 ans, alors elle sert d'interprète pour les familles de réfugiés qui viennent chercher leur cadeau de Noël, comme pour Julia et ses deux filles : Oksana et Tatiana. Elles lui transmettent leur joie, en ukrainien. "Elles sont très contentes !", confirme Natalia.

Natalia aide des bénéficiaires à repartir avec leurs paquets quand ils sont trop imposants © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Juste après, c'est au tour de Mamadou : "On n'a pas encore la carte de séjour, alors on n'a pas le droit de travailler. C'est pour ça qu'on est là. J'ai 3 enfants en France, et 4 aussi en Afrique. Je suis très content, il y a des jeux pour les enfants, merci beaucoup aux Restos du Cœur !" s'exclame-t-il.

À, la sortie, petit détour par le stand friandises © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

À la sortie, les bénéficiaires on aussi le droit à un petit paquet de friandises et spécialement pour les mamans : quelques produits de beauté.