Les Restos du cœur d'Indre-et-Loire lancent des distributions itinérantes

Les Restos du cœur d'Indre-et-Loire viennent de lancer des distributions itinérantes. Pour le moment, huit communes ont été retenues pour un passage une après-midi par semaine. Le but est d'aller au plus près de celles et ceux qui ne peuvent se rendre dans les 22 centres du département.

Ils appellent cela le "resto truck". Les Restos du cœur d'Indre-et-Loire ont lancé le mardi 7 juin des distributions itinérantes. Huit communes ont été retenues pour le moment pour un passage une après-midi par semaine. Ces tournées quotidiennes ont commencé par la commune de Bléré où chaque mardi la camionnette blanche (non siglée) de l'association viendra se poster près de l'école de musique.

Des tournées itinérantes qui se veulent discrètes pour conserver l'anonymat des personnes. C'est via les mairies, les assistantes sociales et organismes sociaux que le message sera relayé auprès des personnes qui peuvent bénéficier de colis repas.

L'équipe de bénévoles des Restos du Cœur autour de la camionnette blanche pour le premier jour à Bléré © Radio France - Jean Lebret

Chaque jour, une ou deux communes sont desservies l'après-midi : le lundi à La Croix-en-Touraine, le mardi à Bléré, le mercredi à Bréhémont et Coteaux-sur-Loire, le jeudi à Tauxigny et Ligueil et le vendredi à Azay-sur-Cher et Cormery.

Plus de communes desservies en 2023

15 autres communes d'Indre-et-Loire sont pour le moment sur liste d'attente. Les Restos du cœur espèrent pouvoir étendre ce service en 2023. Pour ce faire, l'association aura à sa disposition une deuxième camionnette. Le département d'Indre-et-Loire est le 36e en France où l'association se lance ainsi dans des tournées itinérantes pour aller au plus près des plus démunis.