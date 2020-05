Les restos du coeur dans la Marne : le fonctionnement change mais les besoins subsistent

Actuellement dans la Marne, 8 centres sur 10 sont ouverts. Des centres qui fonctionnent grâce à l'investissement sans faille des bénévoles, on ne le soulignera jamais assez. Des bénévoles bien souvent âgés, souvent plus de 70 ans. Des personnes à risque dans ce contexte particulier. Il est donc compliqué pour elles de reprendre du service alors les Restos font appel à des bénévoles occasionnels, des étudiants par exemple, qui permettent de faire fonctionner les centres.

Adaptés aux exigences sanitaires

La distribution se fait maintenant sous forme de colis précise Yves Fouquet, le responsable des restos dans la Marne : Avant les gens pouvaient entrer dans les centres et suivre un circuit leur permettant de prendre les différents produits. Tout se fait maintenant à l'extérieur et les bénévoles, équipés de visières, masques et gants, préparent des sacs, des colis alimentaires complets.

Il est conseiller aux bénéficiaires de venir avec un masque. En cas de besoin, les centres en ont à disposition.

Gros besoin de sacs

Conséquence de ces changements de procédure, une consommation de sacs très importantes. Yves Fouquet en appel donc à la générosité des hypermarchés : Un grand hypermarché de Saint-Brice-Courcelles nous a déjà fournit des sacs, si d'autres veulent nous en donner, nous sommes preneur.

Besoin de légumes et de produits frais

Jusqu'au confinement, les bénévoles pratiquaient "la ramasse". La récupération d'invendus de magasins, de surplus de production ou de dons d’entreprises

agroalimentaires.

Les Restos du cœur lancent un appel aux agriculteurs ou maraîchers pour des dons de légumes © Getty

Il nous faudrait des produits frais, des légumes. Nous allons bientôt en manquer. Si des agriculteurs ou des maraîchers peuvent nous aider ils seraient les bienvenus, Yves Fouquet, responsable des Restos du cœur dans la Marne

Les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire ne le permettant plus, il a fallu suspendre la ramasse. En attendant de remettre tout cela en place, explique le patron des Restos marnais, il nous faudrait des produits frais, des légumes. Nous allons bientôt en manquer. Si des agriculteurs ou des maraîchers peuvent nous aider ils seraient les bienvenus.

Numéro à contacter pour faire des dons

Si vous êtes agriculteur ou maraîcher et que vous souhaitez faire un don de légumes ou autres produits, contactez l'entrepôt des Restos du cœur de la Marne : 03 26 77 97 72

Bientôt, ouverture des deux derniers centres marnais encore fermés

Actuellement 8 centres sur les 10 que compte la Marne sont ouvert, les 2 derniers le seront bientôt , il s’agit du centre de distribution du quartier Orgeval de Reims qui rouvrira ses portes le 22 mai, et celui de Fismes le 29 mai. Tous les autres centres situés à Vitry-le-François, Chalons-en-Champagne, Epernay, Dormans et ceux de Reims-Marchandeau et Reims-Poissionniers ont progressivement rouvert depuis le 17 avril.