Les Restos du Cœur devront aussi refuser des bénéficiaires cet hiver dans les Landes

Les conditions pour devenir bénéficiaire des Restos du Cœur vont devenir plus drastiques ces prochaines semaines, y compris dans les Landes. L'association l'annonce ce lundi 4 septembre. "On sera plus vigilants, on a des consignes pour vraiment respecter les barèmes", explique la présidente départementale, Evelyne Espaignet. C'est une conséquence de la crise traversée par les Restos, en proie à de graves difficultés financières , liées à la hausse très importante des demandes et à l'augmentation des couts de fonctionnements liés à l'inflation.

Pour être éligible, le fameux barème à ne pas dépasser est de 667 euros par mois et par personne. L'association pouvait parfois "se montrer conciliante" de l'aveu même d'Evelyne Espaignet. Une mansuétude révolue. En tous cas pour cet hiver. Et les bénéficiaires des dernières années ne sont pas protégés, puisque tout est remis à zéro à chaque nouvelle campagne : "chaque hiver de nouvelles inscriptions sont faites, ça nous amène à revoir la situation des familles et si elles rentrent dans nos barèmes ou pas."

Quatre repas par semaine au lieu de six

La situation des Restos du Coeur aura aussi une répercussion pour ceux qui seront accueillis. Ils verront les dotations de nourriture diminuer. "Au lieu de six repas par semaine, ils n'en auront plus que quatre", détaille Evelyne Espaignet qui l'avoue : "ça va être difficile autant pour les bénévoles que pour les personnes accueillies. Certaines venaient depuis plusieurs années... mais on va expliquer et faire de la pédagogie".

Malgré tout, les dons annoncés par le gouvernement ou la famille du milliardaire Bernard Arnault permettent à l'antenne landaise de l'association créée par Coluche d'espérer. "On se doutait bien que le gouvernement n'allait pas nous laisser tomber comme ça. L'agroalimentaire non plus. On espère que ça va permettre d'arriver à boucler un petit peu, même si les Restos du Coeur ont un gros déficit qu'il va falloir combler pour espérer fonctionner normalement", précise la présidente des Restos dans les Landes.