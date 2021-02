Les Restos du Cœur de Dordogne ne participeront pas à la collecte nationale de mars

Il n'y a aura pas de collecte des Restos du Cœur en Dordogne au mois de mars. C'est une information France Bleu Périgord, L'antenne périgourdine renonce à l'organiser du 5 au 7 mars pour protéger ses bénévoles. C'est le cas en Dordogne mais aussi dans trois autres départements de Nouvelle-Aquitaine.

Pierre Loas, président du Restos du Coeur en Dordogne Copier

80% des bénévoles ont plus de 70 ans

Le président des Restos du Cœur de Dordogne explique cette décision à cause de la situation sanitaire. En Périgord, les contaminations sont élevées et 80% des 689 bénévoles ont plus de 70 ans. Certains ont fait valoir leur droit de retrait car ils craignent d'être contaminés par le coronavirus lors des jours de ramasse dans les grandes surfaces. Pendant ces journées de collecte, ils sont présents pendant deux jours dans 70 magasins du départements. L'association a choisi de protéger ses bénévoles et de repousser la collecte au mois de juin quand la situation sanitaire se sera améliorée et que leurs bénévoles seront vaccinés.

Des stocks maintenus grâce à l'association nationale

Si la Dordogne n'y participe pas, la collecte nationale des Restos du Cœur est maintenue dans d'autres départements en France du 5 au 7 mars. C'est d'ailleurs l'antenne nationale qui va approvisionner l'antenne périgourdine en produits alimentaires. "Il y a aura peut-être moins de choix", prévient Pierre Loas, le président des Restos du Cœur.

En 2020, la collecte de mars en Dordogne avait permis de récolter 58 tonnes d'aliments pour fournir les étagères des 28 centres de Dordogne pour la campagne d'été.