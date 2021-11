Les Restos du Cœur de l'Indre inaugurent leur nouveau centre itinérant

C'est une première : les Restos du Cœur de l'Indre ont lancé ce lundi leur centre itinérant, qui a fait étape à Saint-Gaultier. Au total, il s'installera pour le moment dans quatre communes du sud du département. Là où des besoins ont particulièrement été identifiés. L'idée c'est d'apporter l'aide de l'association auprès de ceux qui n'ont pas nécessairement toujours les moyens de se déplacer jusqu'aux centres fixes des Restos du Cœur.

Une zone de tournée identifiée comme "zone blanche"

Les Restos du Cœur de l'Indre ont pu lancer ce projet grâce aux financement du plan France Relance ouvert par le gouvernement. Ce projet a été construit au sortir de la crise sanitaire. Le sud du département n'a pas été choisi au hasard, comme l'explique le président de l'association dans l'Indre, Christian Valin : "On s'est aperçu qu'on était en pleine zone blanche (...) en termes d'associations mais aussi côté grandes surfaces, épiceries solidaires (...) On s'est renseignés auprès de la Caf, pour avoir une idée des bénéficiaires du RSA, et ca a été une des raisons pour lesquelles on a choisi cette région plutôt qu'une autre".

Le président des Restos du Coeur de l'Indre, Christian Valin © Radio France - Manon Klein

Rapprocher l'association des territoires ruraux

Alors que la campagne d'hiver des Restos du Cœur démarre ce mardi 23 novembre, l'association espère faciliter l'accès à son aide dans les zones rurales, parfois éloignées des centres fixes. "C'est mieux pour ceux qui n'ont pas le permis, qui ne peuvent pas se déplacer. Surtout en fin de mois, pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre du gasoil pour aller jusqu'à Argenton-sur-Creuse [le centre fixe le plus proche, NDLR]" approuve Sabrina, bénéficiaire présente ce lundi à Saint-Gaultier pour la première du centre itinérant.

Au total, 26 bénévoles sont engagés dans cette opération © Radio France - Manon Klein

Difficile encore pour le moment de dire combien de personnes bénéficieront de ce centre itinérant puisqu'il vient de démarrer, mais le coordinateur de l'opération Lionel Lalevée a tout de même fait quelques calculs en se basant sur les lieux de résidences des bénéficiaires déjà accompagnés : "On imagine en tout, sur les quatre communes concernées, 61 familles, 134 adultes, et 864 repas par semaine" détaille le bénévole.

La liste des communes et les dates

Le nouveau centre itinérant des Restos du Cœur passe dans quatre commune toutes les semaines :

Saint-Gaultier tous les lundis après-midi, à la salle des fêtes

tous les lundis après-midi, à la salle des fêtes Éguzon tous les mardis, à la salle des associations

tous les mardis, à la salle des associations Saint-Benoît-du-Sault tous les jeudis, à la salle polyvalente

tous les jeudis, à la salle polyvalente Chaillac tous les vendredis, à la mairie

Pour le moment les Restos du Cœur ne disposent pas encore du camion initialement prévu pour ce centre itinérant, en raison d'une pénurie de pièces. C'est pour cela que l'association organise sa tournée dans des lieux comme les salles des fêtes.