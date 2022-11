Les Restos du cœur de la Marne lancent leur campagne hivernale et ont besoin d'aide

La 38ème campagne hivernale des Restos du cœur s'ouvre ce mardi, en partenariat avec France Bleu. Une campagne qui s'annonce compliquée, vu le contexte actuel de hausse généralisée des prix. Au niveau national, l'association enregistre 12% de bénéficiaires supplémentaires depuis le mois d'avril. Une tendance qui n'épargne pas la Marne, selon son président départemental.

ⓘ Publicité

"La campagne d'été vient de se terminer, et dans la Marne, et on note une augmentation de 25% du nombre de bénéficiaires", souligne Yves Fouquet, sur France Bleu Champagne-Ardenne, alors il s'attend à un hiver particulièrement tendu, dans les dix centres du département, entre "l'inflation, le coût des carburants, la hausse du prix des denrées alimentaires".

Les Restos du cœur de la Marne cherchent des bénévoles et des "bénévoles-métiers"

Depuis son arrivée à la tête de l'antenne marnaise des Restos du cœur, en 2019, Yves Fouquet note un changement dans le profil des bénéficiaires. "On voit beaucoup de jeunes, de familles monoparentales, toujours de nombreux retraités, des travailleurs pauvres." Pour les aider, le président des Restos du cœur dans la Marne lance un appel aux dons, même s'il craint qu'ils soient moins nombreux.

loading

Yves Fouquet cherche par ailleurs des bénévoles, et des "bénévoles-métiers", comme une trésorière, "ce qui est difficile" à trouver. Mais il cherche également des "bénévoles d'un jour, qui peuvent donner deux ou trois heures de leur temps", notamment parce l'association relance cette année les opérations paquets cadeaux, qui avaient été abandonnées en 2019.