Les restos du coeur de la Sarthe recherchent une vingtaine de bénévoles

Face à une demande de plus en plus importante, les restos du cœur de la Sarthe manquent cruellement de bras et recherchent 5 bénévoles permanents, et 15 bénévoles ponctuels pour la collecte d'Automne organisée les 8 et 9 octobre prochain. En 2021, c’est déjà 12 000 Sarthois qui ont bénéficié de l'aide alimentaire proposée par les restos du cœur, une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente.

Une précarité qui touche les jeunes Sarthois

Joël Defontaine, président des Restos du cœur de la Sarthe, alerte notamment sur la venue massive d'un nouveau public : les mineurs. "Sur les 12 000 personnes que nous avons servi depuis le début de l'année, on compte 580 mineurs de 8 à 17 ans ce qui est énorme. Nous avons un deuxième problème, c’est que beaucoup viennent nous voir sans être accompagné par un adulte référent. On est confronté de plus en plus à des problèmes sociaux et sociétaux".

En Sarthe les restos du coeur, c’est 14 centres dans le département et un bus du cœur place des Jacobins qui accueille en moyenne 150 personnes chaque jour. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe en tant que bénévole contactez le : 02 43 82 16 14 ou rendez-vous au siège départemental de l'association : 1 rue du Champ fleuri, 72190 COULAINES.