Les Restos du Cœur de la Somme prévoient 20 % de bénéficiaires supplémentaires cet hiver

Ce mardi 22 novembre marque le coup d'envoi de la 38e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Depuis le Covid, et encore plus avec la très forte inflation des derniers mois, les demandes augmentent. Au niveau national, l'association prévoit de servir 1 million de bénéficiaires et plus de 140 millions de repas entre fin novembre et début mars 2023. Dans la Somme, on n'a pas encore de visibilité aussi précise ; mais au vu de la campagne d'été, entre mars et octobre 2022, les Restos dans la Somme s'attendent à une très forte affluence cet hiver.

20 % de bénéficiaires supplémentaires attendus cet hiver dans la Somme

Le nombre de bénéficiaires dans la Somme a augmenté de presque 17 % pendant la campagne d'été 2022. En tout, sur cette période entre mars et octobre, près de 9600 personnes épaulées et 810.000 repas distribués. Alors face à ces chiffres en forte hausse, les Restos du Coeur de la Somme font des projections pour l'hiver : ils attendent 20% supplémentaires de bénéficiaires. Et les demandes seront d'autant plus nombreuses que les conditions pour recevoir une aide alimentaire sont plus larges... Désormais les Restos se basent sur le reste à vivre c'est-à-dire les comptes en banque des familles une fois le loyer, les factures d'énergie et d'eau payées

Deux incertitudes pour le déroulé de la campagne d'hiver

Pour cette campagne d'hiver dans la Somme, la présidence dit faire face à deux incertitudes. D'abord, avec la flambée des prix de l'énergie et alimentaires, la crainte de voir les dons des particuliers et des entreprises baisser. On s'interroge aussi sur l'arrivée en nombre et imprévue de bénéficiaires, notamment de familles ukrainiennes, qui pourraient fuir leur pays alors que l'hiver est déjà très rude dans l'est de l'Europe.