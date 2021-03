Les Restos du cœur de la Vienne comptent sur vous ce week-end à l'occasion de leur collecte annuelle

850 bénévoles des Restos du Cœur sont sur le pont tout ce week-end dans la Vienne. Jusqu’à dimanche, l’association réalise sa grande collecte annuelle. Les Restos comptent plus que jamais sur vos dons car cette année avec la crise sanitaire, la précarité s’est encore accrue.

Ce week-end, c'est la collecte 2021 des Restos du cœur. Une collecte particulière à bien des égards. Parce qu'au cœur de la crise sanitaire, il n'a pas été simple de trouver des bénévoles (ils seront malgré tout plus de 800 mobilisés tout le week-end dans la Vienne), parce que le couvre-feu pourrait réduire le volume global des dons et parce qu'avec la pandémie, la précarité grandit et le nombre de bénéficiaires avec.

"Nous avons collecté 82 tonnes de denrées l'an passé pour un million de repas distribués à 5.800 familles. Cette fois, il faudra faire aussi bien voire mieux car on observe une hausse de 5% des bénéficiaires depuis le début de l'année" analyse la présidente des Restos dans la Vienne, Sylvie Moriceau.

Les dons dématérialisés testés cette année

Nouveauté cette année, dans trois magasins (Super U de Neuville et Vouillé et le Leclerc de Poitiers), la collecte sera dématérialisée. Des flyers avec code-barres sont distribués à l’entrée. Les clients qui le souhaitent peuvent passer ce code-barres en caisse autant de fois qu’ils veulent faire de dons. Il s’agit d’éviter les manipulations à l’heure des gestes barrière.