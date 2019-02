Les restos du coeur de la Vienne ont besoin de nouveaux bénévoles

Dans la Vienne, les bénévoles des restos du cœur ont besoin de vous. Depuis quelques temps, l'association manque vraiment de bénévoles, et les journées sont chargées. En plus, de plus en plus de bénéficiaires sont aidées par les restos.

Poitiers, France

Les bénévoles des restos du cœur ont besoin de vous ! Dans la Vienne, ils sont de moins en moins à donner de leur temps, alors que toujours plus de personnes viennent toquer à la porte de l'association pour avoir de l'aide. Et c'est de plus en plus compliqué pour les restos de tout gérer, entre la ramasse dans les magasins, la livraison dans les quinze centres du départements et la distribution.

6 500 familles aidées en 2017 et 2018

Dans les allées de l’entrepôt, les bénévoles se pressent entre les caisses de carottes et les briques de lait. Ici, les matinées sont de plus en plus chargées pour les bénévoles. "A l'entrepôt, on devrait être entre 15 et 18, mais on est entre 10 et 15" explique Alain, bénévole. Dans la Vienne, il faudrait idéalement 750 bénévoles, il y en a en réalité 400.

Une bonne ambiance garantie

Alors les bénévoles vous invitent à venir les aider, même une matinée par semaine. Et ils vous garantissent une chose : "super ambiance, sourires et amitié". Et l'association est indispensable à de nombreuses personnes : au total en 2017 et 2018, c'est 6 500 familles et 16 200 adultes qui ont été aidées par les restos du cœur.