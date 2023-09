Les Restos du cœur de la Vienne risquent de devoir dire non à des bénéficiaires cet hiver

Les Restos du cœur lancent un appel au secours. Ce weekend, le président de l'association, Patrice Douret, a affirmé que "les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici à trois ans", et que 150 000 personnes pourraient ne pas être aidées cet hiver. Les restos du cœur sont dans le rouge en raison d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", liée à l'inflation, et de la hausse du nombre de personnes qui demandent de l'aide.

"Restreindre les critères d'éligibilité"

La Vienne n'est pas épargnée par cette situation. Invitée ce mardi matin sur France Bleu Poitou, Renée François la secrétaire départementale des Restos du Cœur a précisé que dans le Poitou aussi certain bénéficiaire risquent de ne plus être aidés. "On va appliquer les règles fixées au niveau national. C'est-à-dire restreindre les critères d'éligibilité et réduire les dotations." Elle ajoute cependant que seule l'aide alimentaire serait touchée. Les autres services offerts par l'association ne seront pas concernés.

L'antenne Poitevine fait face à un nombre toujours plus grand de bénéficiaires. "Au niveau des repas servis, la semaine dernière, on avait servi 446 600 équivalents repas. C'est-à-dire une hausse, par rapport à la même date l'an passé, de 18 %. Les chiffres sont en constante augmentation. D'ici à la fin de l'année, on s'attend à une hausse l'ordre de 25 à 28 % du nombre de repas distribués."

Flambée des prix de l'énergie

L'association fait aussi face à la flambée des prix de l'énergie qui plombe le budget. "On n'a pas de solution parce que sur Poitiers, on a un entrepôt avec ses propres chambres froides. On a des camions frigorifiques qu'il faut approvisionner en carburant. On a eu aussi, malheureusement cet été, des pannes en chaîne sur le matériel froid." Renée François a précisé aussi que l'association cherche des bénévoles prêts à donner de leur temps.