Les Restos du Coeur de Marly cherchent un local, ils ne peuvent plus payer les factures de fluides de l'ancien

L'association vient d'assurer ses dernières distributions dans son local des Floralies privé en plus d'électricité et d'eau depuis les émeutes de fin juin qui ont touché le quartier. Depuis l'année dernière, la maire a demandé à l'association de payer les charges pour faire face à la crise énergétique.

Une facture beaucoup trop salée pour les Restos du coeur qui ont du payer 15 000 euros d'eau, d'électricité et de gaz alors que le nombre de bénéficiaires a explosé de 35% au niveau départemental.

Pascal Ethuin l'administrateur délégué regrette de ne pas pas avoir trouvé de terrain d'entente avec la mairie malgré 2 rdv avec le directeur général des services et le maire UDI Jean-Noel Verfaillie

"la situation a relativement peu bougé, nous sommes passés d'une facture de 20 000 euros environ à 15 000 euros , 15000 reste encore beaucoup trop élevé pour nous"

Pacal Ethuin aurait aimé des compensations aux services rendus pour les Marlysiens rien que pour les aliments "72 000 distribués" sans compter les autres services "nous aidons largement la commune et ce qui est fait par les restos du coeur et les autres associations caritatives n'est pas à faire par la commune ou le CCAS".

Une distribution par camion ne serait pas satisfaisante pour les bénéficiaires et les bénévoles

Faute de local d'ici la prochaine distribution le 31 aout, l'association utilisera ses camions pour les distributions, mais ça n'est pas une solution pérenne pour Pascal Ethuin; notamment l'hiver "les conditions d'accueil seraient déplorables, pas adaptées du tout". L'administrateur délégué qui ajoute que la distribution se ferait en plus a minima sans surgelés, et sans toutes les aides non alimentaires des Restos comme le vestiaire ou le coin café.

Pas question non plus de s'installer dans un autre local du Valenciennois pour des questions de mobilité des bénéficiaires " les transports en commun ne permettent pas forcément un déplacement facile dans le Valenciennois" explique Pascal Ethuin qui lance donc un appel pour trouver un local dans le Valenciennois.

Les éventuels propriétaires peuvent contacter l'association départementale des Restos du Coeur au 03 20 26 47 01.

Le maire de Marly n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.