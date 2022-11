Les Restos du cœur des Côtes-d'Armor accueillent de plus en plus de bénéficiaires

Le 22 novembre, les Restos du cœur vont lancer leur 38ème campagne d'hiver. Cet hiver, le nombre de bénéficiaires devrait augmenter fortement. Maryse Dumail, la responsable des 18 centres des Restos du cœur dans les Côtes-d'Armor était l'invité de France Bleu Armorique ce lundi matin.

France Bleu Armorique : Est ce que vous aussi, vous vous attendez à une forte augmentation de vos bénéficiaires dans les centres des Côtes-d'Armor ?

Maryse Dumail : Clairement oui. L'instance nationale des Restos du cœur a changé le barème et on prend maintenant en compte les dépenses énergétiques. On a fait face à la crise économique et du coup, on craint une hausse des bénéficiaires. Mais en même temps, on est préparé à recevoir énormément de gens. Il y a eu des départements pilotes en France qui ont mis en œuvre ce nouveau barème et force est de constater qu'il y a une hausse d'environ 30 à 40 % des bénéficiaires.

France Bleu Armorique : Est-ce que parmi ces nouveaux bénéficiaires, il y a de nouveaux profils ?

Maryse Dumail : Nous avons de plus en plus de personnes âgées. Autrement, les chiffres sont semblables à ceux du national, à savoir que 50 % de la population des Restos du cœur, des bénéficiaires, a moins de 25 ans. Donc c'est énorme. On pallie d'ailleurs à ça. On a ouvert des tranches supplémentaires, des tranches horaires supplémentaires pour venir en aide aux étudiants sur le secteur de Saint-Brieuc par exemple.

France Bleu Armorique : Vous expliquez être préparés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez des bénévoles supplémentaires ?

Maryse Dumail : Au niveau des bénévoles malheureusement, il nous en manque quelques uns, notamment sur Saint-Brieuc. Mais au niveau de l'alimentaire, de nos stockes, on est prêts. On est épaulé par notre association nationale qui nous aide sur des gros négoces.

France Bleu Armorique : Cette année, une étude a montré que les Français étaient un peu moins généreux par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous avez constaté également une baisse de la générosité des Bretons ?

Maryse Dumail : Non, pas vraiment. Sur le département et plus globalement en région Bretagne, ça se confirme : les Bretons sont généreux. On a fait d'ailleurs une petite collecte au mois d'octobre pour pallier le manque de denrées. Et encore une fois, ça a été une réussite. Donc merci à tous et à toutes les personnes qui nous aident.