Les Restos du Cœur des Deux-Sèvres s'apprêtent à aider "jusqu'à 200 000" personnes cet hiver

Dans les Deux-Sèvres, près de 150 000 personnes ont fait appel aux Restos du Coeur lors de l'hiver 2021/2022. Ils pourraient bientôt "être 200 000", estime Annie-Laurence Fourel, la présidente de l'association caritative dans le département. "On a déjà eu une hausse de 20% du nombre d'inscriptions cet été, ça pourrait être 30% de plus à présent", calcule-t-elle sur France Bleu ce mardi 22 novembre, jour du lancement de la 38ème campagne nationale . "Ca veut dire peut-être plus de 40 000 personnes supplémentaires, presqu'autant que d'habitants à Niort".

L'association a déjà prévu cette hausse, avec le soutien de sa direction nationale. "Nous aurons toujours de quoi aider, assure Annie-Laurence Fourel. Mais évidemment, nous espérons des dons et l'arrivée de nouveaux bénévoles". Enfin, dans les Deux-Sèvres, comme dans toute la France, les association caritatives espèrent être intégrées prochainement au bouclier tarifaire. "Nos demandes à la préfecture seront peut-être entendues", veut croire la président des Restos 79.