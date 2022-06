Les Restos du Cœur deviennent itinérants sur le Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, un camion des Restos du Cœur va maintenant sillonner six villes éloignées des centres physiques de l'association, aller à la rencontre du public plus rural.

C'est un camion aménagé, rempli de denrées alimentaires. Les Restos du Cœur vont se mettre sur les routes du Territoire de Belfort à partir de ce mois de juillet. Objectif : aller chercher des populations précaires plus rurales, qui se déplacement moins facilement vers le centres urbains de l'association à Belfort, Beaucourt, Delle et Giromagny.

Se déplacer auprès du public concerné

"On n'attire que 11% des populations en difficulté dans nos centres, cela laisse songeur", indique Marlène Mathon, qui coordonne le lancement de l'opération dans le département. Elle a choisi six villes, Bourogne, Chatenois-les-Forges, Fontaine, Grandvillars, Montreux-Château et Rougemont-le-Château, éloignées de ces centres, où le camion fera étapes à partir de juillet.

"Il y a beaucoup de personnes âgées, qui ne sont pas prêtes à se déplacer, ou pour qui le prix de l'essence devient rédhibitoire pour prendre la route", indique Yves Martin, le responsable des Restos dans le Territoire de Belfort.

Des activités au delà des distributions alimentaires

Un camion qui sera comme un centre roulant, précise l'association, qui proposera aussi "à distance" ses activités annexes : ateliers cuisine, coiffure, bibliothèque, habillement ou encore aide à la recherche d'emplois. "Parler avec des bénévoles, c'est parfois aussi important que l'aide alimentaire" explique Marlène Mathon.

Sur l'été dernier et l'hiver 2020-2021, dans le Territoire de Belfort, l'association a distribué 326.955 repas à 4.400 personnes dont 157 bébés.

Pour bénéficier de l'aide apportée par ce nouveau camion, il faut s'inscrire auprès des Restos du Cœur, qui indiqueront les dates de passage, à partir de juillet.