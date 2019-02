Les Restos du cœur du Bas-Rhin cherchent d'urgence 450 boîtes de lait pour bébé

Par Solène de Larquier, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Dans le Bas-Rhin, les restos du coeur ont dû renvoyer leur stock de lait en poudre pour bébé, à cause d'un risque de contamination à la salmonelle. L'association, qui s'occupe de 800 bébés dans le département, cherche à remplir son stock le plus vite possible et fait également appel à la générosité.