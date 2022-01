Les Restos du Cœur du Bas-Rhin recherchent 700 bénévoles d'un jour pour sa collecte nationale

Les 4,5 et 6 mars prochain, les Restos du Cœur organisent leur collecte nationale dans tout le pays. L'antenne du Bas-Rhin recherche 700 bénévoles d'un jour pour occuper et récolter un maximum de denrées dans 65 magasins du département.

Comme chaque année, les Restos du Cœur ont besoin de bras pour assurer la collecte nationale prévue partout en France les 4,5 et 6 mars prochains. L'association lance ce mardi son appel aux bénévoles d'un jour. Dans le Bas-Rhin, l'antenne recherche à partir d'aujourd'hui 700 bénévoles.

Le chiffre est énorme mais "constant. On a besoin d'autant de personnes chaque année pour la collecte afin de pouvoir être présent dans 65 magasins du département. Mais si nous arrivons a être plus, cela permettra d'être dans encore plus d'endroits", assure Michelle, bénévole des Restos du Cœur du Bas-Rhin. Un moyen de prêter main forte aux 750 bénévoles qui œuvrent toute l'année dans le territoire et dans les seize centres.

Tout le monde est le bienvenu

Pour donner de son temps, pas besoin de qualifications particulières pour participer à la collecte. "On cherche surtout des bénévoles ponctuels qui pourraient nous accorder 3-4 heures de leur temps sur ce week-end de mars. Les volontaires choisissent l'endroit et l'heure. Quatre heures, ce n'est pas énorme pour une personne mais pour nous c'est beaucoup. Il faut juste qu'ils soient souriant, qu'ils soient avenants, qu'ils aiment le contact avec le public et qu'ils sachent défendre la cause des Restos", précise encore Michelle.

La bénévole vante "une super expérience et des bénévoles qui reviennent chaque année pour passer un super moment". Elle a sauté le pas, il y a quatre ans, une fois en retraite. "J'ai quitté mon travail le 9 janvier, dix jours après je suis rentrée aux restos et je ne suis plus repartie", sourit cette retraitée de 64 ans. Elle est même devenue rapidement référente collecte pour le département du Bas-Rhin.

Un besoin d'encadrants

Des exemples comme Michelle, l'antenne du Bas-Rhin en recherche. Car en plus de cet appel aux bénévoles d'un jour, les Restos du Cœur 67 a besoin de bénévoles plus qualifiés. "Il nous faut des encadrants comme un référent informatique, un webmaster ou encore quelqu'un qui s'occupe de la communication. Il faut pour cela des personnes disponibles au moins deux jours par semaine pour travailler avec nous au siège", reconnaît Patrick Gruber, le président des Restos du cœur du Bas Rhin.

Pour s'inscrire à la Collecte Nationale, rendez-vous sur le site collecte.restoducoeur.org ou sur le site internet ad67.restosducoeur.org. L'accueil téléphonique des Restos du Bas-Rhin est le 03 88 81 12 23.