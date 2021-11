Les Restos du Cœur du Doubs s'attendent à une hausse des bénéficiaires pour leur 30ème campagne d'hiver

Les Restos du Cœur du Doubs accueillent plus de 7 200 personnes par an, comme ici au Centre Belin à Besançon.

Au centre de distribution des Restos du Cœur de la rue Belin à Besançon, ils sont nombreux à attendre leur tour dans le froid. C'est la 37ème campagne d'hiver pour les Restos du Coeur, la 30ème pour l'antenne du Doubs.

Abdelrezak vient depuis 21 ans. Ce peintre en bâtiment n'a pas assez de contrats pour vivre sans l'aide des Restos du Coeur. "Je viens tous les lundis ici, _ça me permet de compléter_, de remplir le frigo".

Suzette, assise, béquille à la main, attend de se réinscrire avec son fils de 19 ans, venu avec elle. "J'ai droit que les hivers", explique-t-elle. Alors depuis 5ans, elle vient dans ce centre de la rue Belin. _"_Je peux pas travailler, et les prestation sociales ne me permettent pas de vivre. Alors les Restos m'aident. Sinon, je laisserai ça à ceux qui sont plus pauvres encore." Elle profite de sa venue pour déposer des vêtements d'enfants dont elle n'a plus l'usage.

Sa voisine, c'est Chantale. Cette femme de ménage a perdu son emploi il y a 6 mois. Depuis elle vient ici chaque semaine. Dans son cadis, elle glissera de quoi tenir quelques jours, "de la viande, des légumes, du lait et des pâtes".

Beaucoup de jeunes parmi les bénéficiaires

En revanche, c'est la première fois pour Anas. Cet étudiant de 18 ans, frigorifié, attend son tour. "Je viens voir si en tant qu'étudiant, j'ai droit à une aide." Depuis la crise, ils sont nombreux dans son cas, explique Dominique Maire, le président de l'association, présent sur place. "On a _beaucoup d'étudiants et de jeunes actifs_. Des familles monoparentales aussi."

Selon le président, la situation des plus précaires a empiré, "ils ne ressentent pas encore les effets de la reprise économique". Bilan, l'association, qui accueillent au moins 7 200 personnes et distribue plus d'un million de repas, s'attend à voir le nombre de bénéficiaires augmenté. "On a pas encore les chiffres, mais on vient d'ouvrir les inscriptions et on sent qu'il y a plus de monde."

Pour accueillir ces bénéficiaires et mener à bien ses différentes missions, l'association recherche 40 bénévoles supplémentaires pour ses 11 centres, dans tout le département.