Les Restos du Cœur du Puy-de-Dôme devront refuser des centaines de bénéficiaires cet hiver

Les Restos du Cœur n'avaient jamais connu une telle situation. En difficulté financière à cause de l'inflation et de la hausse importante du nombre de personnes qui ont besoin d'aide, l'association va devoir réduire le nombre de ses bénéficiaires , cet hiver. Les Restos du Cœur accusent un déficit de 35 millions d'euros en 2023 et menacent de "mettre la clé sous la porte d'ici trois ans si rien n'est fait", affirme son président Patrice Douret.

ⓘ Publicité

Bruno Riche, le président de l'association dans le Puy-de-Dôme, était notre invité ce mardi matin dans la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne. L'antenne puydômoise traverse elle aussi des difficultés financières.

FBPA : Vous ne pourrez pas aider tout le monde cet hiver. Dans le Puy-de-Dôme, combien de personnes pourraient rester sur le carreau, faute d'argent ?

Bruno Riche : Cette question est très difficile à répondre puisqu'il faut savoir que actuellement, on a 30 % d'augmentation de repas distribués sur la période de l'été 2023 par rapport à l'été 2022. Ça veut dire qu'à la nouvelle campagne, on sera à peu près à 2 millions de repas par rapport à l'année dernière, ce qui va faire 30 % d'augmentation, un chiffre important. Je pense que cette année, au vu des mesures que notre président a annoncé, on va laisser sur le carreau 300 ou 400 familles qu'on ne pourra pas accueillir. On va diminuer la quantité de nourriture pour pouvoir continuer à servir celles que l'on a accepté pendant l'été.

FBPA : Parmi les causes, on nous sert l'inflation à toutes les sauces. C'est la seule responsable ?

BR : Je pense qu'il y a l'inflation, qu'il y a l'augmentation du coût de la vie sans que ce soit directement l'inflation. Ce que l'on avait déjà connu avant, avec l'augmentation des réserves énergétiques, l'augmentation de l'essence, de l'électricité, du gaz que l'on a pris en compte en début de campagne d'été.

Notre barème nous a déjà incité à prendre plus de personnes plus bas mais il y a cette inflation galopante qui continue à arriver. On a de plus en plus de personnes avec de petits salaires, qui viennent nous voir maintenant, c'est à dire que les gens travaillent mais ne peuvent plus se nourrir s'ils ont payé leur loyer et toutes leurs charges. On a des étudiants, des personnes âgées, des retraités. On s'aperçoit que la précarité gagne beaucoup.

FBPA : Le gouvernement a annoncé débloquer 15 millions d'euros. La famille du milliardaire Bernard Arnault annonce un don de 10 millions d'euros. Ce sont des effets d'annonce pour vous ?

BR : Aux restos du Coeur, on ne fait pas de politique, on ne fait que des constats. C'est clair qu'on peut se poser la question sur notre société, ce qu'on veut que notre société devienne. Quand on regarde un peu à l'extérieur, on voit qu'il y a de plus en plus de pauvres et que les milliardaires, je n'ai rien contre eux, ont de plus en plus d'argent. On peut se poser la question. Ne pourrait-on pas trouver un équilibre ?

FBPA : Est ce qu'il y a un appel à plus de dons, à plus d'aides dans le Puy-de-Dôme ? Peut être aussi plus de bénévoles ?

BR : Je pense qu'on va essayer d'organiser une collecte supplémentaire, ce qui pourrait fortement nous aider puisqu'on a besoin de produits alimentaires. Mais ça s'organise, c'est du travail, il faut donc pouvoir l'organiser. Ensuite, oui, on a besoin aussi de bénévoles. Vu l'augmentation de personnes, ce qui serait bien, c'est qu'on ait plus de monde dans nos centres de distribution pour qu'on puisse ouvrir un peu plus, et de façon un peu plus importante nos centres, pour mieux accueillir ces personnes.

Il faut savoir que c'est difficile de rentrer et de franchir la porte. Il faut qu'on puisse les accueillir dans de bonnes conditions en sachant que pour nous, le don alimentaire n'est qu'un premier contact avec eux pour pouvoir voir ce qu'on peut leur apporter à côté.