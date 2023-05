Les Restos du cœur du Puy-de-Dôme ouvrent leurs portes au public ce week-end

Les Restos du cœur du Puy-de-Dôme font visiter les coulisses de leurs diverses activités solidaires ce vendredi 12 et ce samedi 13 mai. L'occasion de découvrir comment fonctionne les distributions alimentaires dans la rue avec le bus, mais aussi des programmes moins connus dispensés par l'association.

Des chantiers solidaires avec emploi ou formation à la clé

"Quand je suis arrivé il y a un an en tant que responsable des chantiers d'insertion, certaines entreprises n'étaient pas au courant de notre activité de retour vers l'emploi. Pourtant, ce sont ces entreprises nos premiers recruteurs", s'étonne Hervé Boitelle. Aux restos du cœur on accompagne aussi les personnes "en rupture" pour des formations techniques dans le domaine culinaire, le maraîchage ou la menuiserie.

Raphaël, justement, a signé son premier contrat à durée déterminée d'insertion il y a un mois. Il est engagé pour quatre mois et son contrat peut être renouvelé deux fois. Il a un parcours de vie qu'il décrit comme difficile, mais il avait déjà des compétences dans le bâtiment. Il fait partie des 60 personnes qui, chaque année, sont accompagnées par le programme chantier d'insertion des Restos du cœur. "Dans le cadre de ces contrats, on leur apprend des gestes spécifiques aux métiers du bois, mais pas seulement ! On leur apprend le savoir-être en entreprise, comme arriver à l'heure ou encore réapprendre à travailler en équipe", détaille Sarah Sinemian, coordinatrice des chantiers d'insertion.

L'association à la recherche de bénévoles

Les Restos du cœur subissent l'inflation, l'association a dû absorber 25 % d'augmentation de bénéficiaires depuis le début de l'année 2023. Une hausse qui ne s'accompagne pas forcément d'une augmentation de bénévoles. Pourtant, les bras manquent à en croire Pierre Morlat, le responsable des activités "gens de la rue". Pendant chaque campagne hivernale, avec l'aide de 65 bénévoles, il distribue des repas aux quatre coins de Clermont-Ferrand. Ça représente environ 180 soirées consécutives de distribution du 1er novembre au 30 avril.

La plupart des bénévoles sont des retraités. "Des gens qui ont du temps pour une activité chronophage", expose Pierre qui cumule une activité professionnelle en journée, en plus des maraudes en soirée. Il faudrait donc que des profils plus jeunes se portent volontaires. "Je comprends que ça peut être difficile quand on a une famille ou un travail et faire don de son temps aux plus démunis demande beaucoup de travail sur soi. Mais quelque part on se fait du bien en faisant du bien aux autres", conclut le bénévole.