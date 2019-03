Campagne des Restos du cœur : l'association espère collecter autant que l'année dernière dans le Territoire de Belfort

Territoire de Belfort, France

Les bénévoles des Restos du cœur se mobilisent dans les allées des supermarchés ce vendredi, et ce samedi, dans le cadre de la campagne nationale de l'association. Ils récoltent des denrées alimentaires et des produits d'hygiène : boîtes de conserves, sachets de pâtes, pots pour bébés, ou encore couches. Dans le Territoire de Belfort, 180 bénévoles sont mobilisés dans 11 supermarchés. Une vingtaine d'étudiants de l'Esta, L'École Supérieure des Technologies et des Affaires à Belfort, prêtent également main forte à l'association cette année pour assurer cette collecte.

Dans le Territoire de Belfort, 22 tonnes de produits récoltées l'année dernière

Les bénévoles des Restos du cœur du Territoire de Belfort espèrent faire aussi bien que l'année dernière : ils avaient récolté 22 tonnes de produits dans le cadre de cette campagne. Un record pour l'association dans le département. Si les dons en nourriture et en produits d'hygiène étaient en hausse l'année dernière, le nombre de bénéficiaires a lui aussi augmenté. Pour faire face à cette hausse, les Restos du cœur ont d'ailleurs décidé de rester ouvert tout l'été à Belfort. Habituellement l'association faisait toujours une petite pause.

Une vingtaine d'étudiants de l'Esta à Belfort prêtent main forte aux bénévoles cette année © Radio France - Manon Klein

La collecte nationale et annuelle des Restos du cœur débute ce vendredi et dure jusqu'à samedi. Un gala est organisé au profit de l'association ce samedi 9 mars à 15h à la Maison du peuple de Belfort. Plusieurs concerts sont proposés. L'orchestre du conservatoire Henri Dutilleux assurera notamment une partie du spectacle. Le prix de l'entrée est fixé à 10 euros.