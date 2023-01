Les Restos du Coeur élargissent leurs horaires dans le Calvados pour faire face à la demande

Depuis le début de l'hiver, le nombre de repas servis dans le Calvados a augmenté de 14% et le nombre de personnes aidées de 11%. Aujourd'hui, 5500 personnes bénéficient de l'aide de l'association dans le département. Des hausses comparables à celles constatées en France. Pour Philippe Danthony, vice-président des Restos du Coeur du Calvados : "les ouvertures supplémentaires en décalé nous permet de nous adapter aux demandes des personnes accueillies. Cela concerne à la fois les étudiants - et dont seuls les boursiers ont accès aux repas à un euro - et les personnes qui travaillent dans la journée et qui peuvent être aussi en difficulté", malgré leur emploi. L'association a revu ses barèmes, en tenant compte désormais des dépenses d'énergie en forte hausse ces derniers mois, ce qui explique en partie l'augmentation du nombre de bénéficiaires.

Le vice-président des Restos du Coeur du Calvados, Philippe Danthony © Radio France - Philippe Thomas

Prochaine collecte nationale les 3 et 4 mars

"Nous sommes relativement inquiets en terme d'approvisionnement pour les semaines et les mois qui viennent," estime Philippe Danthony. Comme tous les Français, les Restos doivent faire face à une hausse des coûts d'énergie, de transports ou d'achat des produits alimentaire. Moins de dons également des grandes surfaces qui proposent à des tarifs réduits des produits avec des dates courtes de limite de consommation.

Pour faire face à la demande en matière de produits frais (oeufs, de viande ou poisson), deux bénévoles démarchent les entreprises agroalimentaires du Calvados, rappelant que les dons permettent de bénéficier d'une déduction fiscale. Par ailleurs, un centre itinérant va sillonner à partir de mars le canton de Livarot. Le camion est en cours d'aménagement. Il permettra de répondre à la demande de personnes isolées.

Enfin, rappelons que la traditionnelle collecte nationale des Restos du Coeur aura lieu les 3 et 4 mars prochains. Plus que jamais, comme le chante les artistes : "On compte sur vous" !