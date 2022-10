Les Restos du Cœur en Sarthe s'inquiètent d'une forte hausse des bénéficiaires

C'est ce vendredi 7 octobre et ce week-end, la collecte d'automne des Restos du Coeur de la Sarthe. Dans une soixantaine de supermarchés sarthois, les bénévoles collecteront des produits d'hygiènes, des produits alimentaires non-périssables et des fournitures scolaires. Cette année, les besoins sont particulièrement importants avec la hausse de l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie ou des carburants.

ⓘ Publicité

"Des jeunes qui bossent et vivent dans leurs bagnoles"

"On constate surtout de nouveaux profils, c'est un public de plus en plus jeune et qui a du boulot", raconte le président de l'association en Sarthe, Joël Defontaine. "Ces jeunes précaires travaillent, mais ils n'ont pas un salaire qui leur permet de faire face à leurs besoins de nourritures et de logements", poursuit-il avant d'ajouter : "C'est quand même frappant de voir des jeunes de 18-25 ans qui bossent, mais qui vivent dans leurs bagnoles et vont aux Restos du cœur pour se doucher."

L'association accompagne 13.000 bénéficiaires en Sarthe et prévoit une hausse de 26% des inscriptions. "C'est la même évolution pour le taux de pauvreté dans le quartier des Sablons au Mans, et le pire c'est le Mans-Sud où on attend 50% de taux de pauvreté", précise Joel Defontaine. Une aggravation de la pauvreté qui s'accompagne par des tensions. "La faim, c'est l'émeute et nous on le vit dans nos files d'attente", commence-t-il. "Souvent ce sont des cas de violences verbales, mais je ne leur en veux pas car ils sont dans une telle détresse qu'ils peuvent s'emporter. Quand vous êtes complètement cassé, allez chercher de l'équilibre."

Une campagne permanente

Les Restos du Coeur de la Sarthe organise donc pour la deuxième année une collecte à l'automne, en plus de la collecte nationale du printemps. "Les aides nationales ont leurs limites, on est obligé d'organiser aussi des collectes locales", raconte le président de l'association. "Il n'y a plus d'inscription en novembre ou en mars, maintenant c'est open-bar pour les inscriptions, c'est une seule campagne qui s'étend sur les 365 jours de l'année."

L'autre raison qui explique cette montée en puissance : l'association a changé cette année ses critères pour devenir bénéficiaire, pour prendre en compte la hausse des prix de l'énergie et du carburant. "On intègre maintenant tous les coûts énergétiques, car on sait que les personnes précaires vivent dans des passoires énergétiques, et doivent dépenser du carburant pour aller travailler." L'association cherche en priorité cette année des produits alimentaires et d'hygiène pour les bébés, "à ce niveau-là, c'est le SOS", confie Joel Defontaine. Elle collectera également les produits d'hygiènes et les protections périodiques, ainsi que les produits alimentaires non-périssables, comme des conserves, du riz, de la farine.