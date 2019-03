Les restos du coeur font appel à votre générosité

La collecte des restos du coeur se déroule ce vendredi et ce samedi. Il s'agit de récolter de la nourriture pour poursuivre l'aide aux plus démunis pendant l'été.

Privas, France

Depuis deux ans, le centre des restos du coeur de Privas reste ouvert durant l'été. Et c'est le cas de nombreux centres qui continuent à aider les plus démunis en dehors de la campagne d'hiver qui se termine le 18 mars prochain.

Les bénéficiaires sont en difficulté toute l'année, pas seulement en hiver explique Françoise Bouriou, la présidente des restos du coeur en Ardèche.

La collecte organisée ce week-end va permettre aux centres de Drôme et d'Ardèche de continuer à aider les bénéficiaires tout cet été. Pour cette campagne d'été, les conditions pour les bénéficiaires sont un peu plus sévères, il y a donc un peu moins de bénéficiaires que l'été. Mais en fait cette année en Ardèche, le nombre de bénéficiaires a augmenté fortement dans les centres d'Aubenas, de Privas et de la Voulte-sur-Rhône.

Nourriture et produits d'hygiène

Les bénévoles vous attendent donc à la sortie des grandes surfaces ce vendredi et ce samedi. Vous pouvez donner de la nourriture non périssable comme des pâtes, du riz, mais aussi du chocolat, des boites de conserve ou encore des briques de lait. Les restos du coeur ont aussi besoin de produits d'hygiène. L'an passé en Ardèche 40 tonnes avaient ainsi été récoltés.