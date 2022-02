Les Restos du Cœur interpellent les candidats à la présidentielle

Comme avant toutes les élections présidentielles, les Restos du Cœur ont publié mardi 15 février leur plaidoyer de douze engagements à l'intention des candidats, afin de placer "la lutte contre la pauvreté au cœur de la campagne". L'association demande aux candidats de détailler leur projet et de prendre "12 engagements pour la solidarité".

Priorité à la jeunesse

En commençant par la lutte contre la précarité des plus jeunes puisque la moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. "Comment comptez-vous lutter contre la reproduction de la pauvreté d’une génération à l’autre ?" demande l'association qui appelle à agir "sur la situation des parents et des enfants pour briser ce cercle vicieux de la pauvreté." Les Restos du Cœur attendent aussi des engagements sur l'accès à une alimentation saine et variée pour tous, alors que 7 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire en France.

Autre priorité fixée par l'association : le logement. Le plaidoyer demande donc au candidat d'agir pour limiter les loyers, parfois exorbitants dans les grandes villes, mais aussi d'améliorer l'accès aux logements sociaux "dont les files d’attente s’étalent parfois sur plusieurs années". Les Restos du Cœur alertent aussi sur la fracture numérique qui s'est amplifiée pendant la crise sanitaire et qui éloigne les plus précaires des services publics et de certaines aides

Soutenir les associations

Enfin, les Restos du Cœur attendent des mesures de soutien aux associations. Par exemple faciliter les dons de RTT en entreprise pour dégager du temps pour les bénévoles, mais aussi pérenniser le plafond à 1 000 de la loi Coluche qui permet de défiscaliser à 75% les dons aux associations. Ce plafond a été presque doublé pendant la crise sanitaire, ce qui a entrainé une hausse des dons.