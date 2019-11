Les Restos du Cœur : journée spéciale sur France Bleu ce mardi pour le lancement de la 35e campagne

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur, se mobilise pour la 35e campagne d’hiver 2019-2020. Tout au long de la journée du 26 novembre, nos 44 stations sont mobilisées.

Faites un don , on compte sur vous ! ► Les Restos du Cœur

Ouverture de la campagne d’hiver 2019-2020 : vos rendez-vous sur France Bleu, la radio des Restos du Cœur

Lundi 25 novembre

18h - 19h : Accès direct, (émission sur le réseau France Bleu) Arnold Derek reçoit le président des Restos du Cœur Patrice Blanc , mais aussi Sophie Ladegaillerie et Romain Colucci, tous deux membres du conseil d'administration de l'association.

Mardi 26 novembre

5h - 6h : Le club des lève-tôt : (émission sur le réseau France Bleu) retrouvez toute l'actualité des Restos du Cœur.

9h - 11h : Les stations de France Bleu consacrent les dossiers du jour aux Restos du Cœur.

consacrent les dossiers du jour aux 14h - 15h : Les p’tits bonheurs (émission sur le réseau France Bleu), des bénévoles des Restos du Cœur sont aux côtés de Vanessa Lambert.

Les Restos du Cœur au quotidien

Les Resto du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 133 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi.

L'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 73.000 bénévoles est permanent.