Les Restos du Coeur lancent ce mardi 22 novembre leur 38e campagne d'hiver

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur, se mobilise pour la 38e campagne 2021-2022. Tout au long de la journée, nos 44 stations sont mobilisées. Après une crise sanitaire qui a accentué les inégalités et mis en lumière plus que jamais la précarité alimentaire, la reprise économique espérée a été coupée dans son élan par l'inflation dont les effets se font durement sentir dans les centres de l'association. Depuis avril 2022, le nombre de personnes accueillies a bondi de 12 % par rapport à la même période l'an dernier.

La “petite idée” de Coluche reste toujours présente dans nos esprits et dans nos cœurs. Ce n’est “toujours pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture…” - Patrice Douret, président des Restos du Cœur

Patrice Douret, Président de l'association, présente à Wendy Bouchard les actions des Restos dans Ma France ce mardi 22 novembre à 13h.

Faites un don, on compte sur vous ! ► Les Restos du Cœur

Chiffres clés des Restos du Coeur 2021-2022

Campagne d'hiver 2022-2023 des Restos

Les Restos du Cœur au quotidien

Les Restos du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 142 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi.

L'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 70.000 bénévoles réguliers est plus important avec la succession des crises : sanitaire puis économique avec l'inflation. La situation des plus précaires ne cesse de s'aggraver : la proportion des personnes accueillies aux Restos vivant avec moins de la moitié du seuil de pauvreté (soit 551 euros par mois) est passée de 50 à 60% !