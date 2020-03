Les Restos du cœur lancent leur collecte dans le Loiret

Les Restos du cœur ont lancé vendredi leur collecte alimentaire annuelle dans 65 supermarchés et hypermarchés du Loiret. Selon Yves Mérillon, porte-parole des Restos du cœur dans le Loiret, l'opération, qui dure jusqu'à dimanche inclus, n'a jusqu'à présent pas du tout été perturbée par le coronavirus : "On n'a pas de désistements à signaler chez nos bénévoles et il n'y a pas de souci non plus au niveau des stocks des magasins concernés."

Objectif : récolter plus de 104 tonnes cette année

Les Restos du cœur visent d'ailleurs très haut et espèrent battre le record établi l'année dernière de 104 tonnes de produits récoltées dans le Loiret. Au niveau national l'objectif est de 9000 tonnes mais la collecte a dû être annulée dans trois départements particulièrement touchés par le coronavirus : le Haut-Rhin, le Morbihan et l'Oise. Une "cinquantaine" de magasins sur 7 000 en tout ont aussi annulé leur participation, faute de stock, selon le secrétaire général des Restos du cœur Philip Modolo.

Les denrées récoltées sont triées et rangées sur place. © Radio France - Théophile Vareille

Ce vendredi matin dans un hypermarché de l'agglomération orléanaise, à Ingré, les clients ont en tout cas joué le jeu. Marie-Thérèse, retraitée, donne "tous les ans" aux Restos du cœur : cette fois-ci c'est plus de moitié de son chariot qu'elle a offert à l'association. "J'ai acheté des pâtes, du thon, des fruits en conserve... des choses utiles quoi," explique-t-elle.

On a besoin de protéines animales, de viande et poisson"

Bonne élève, Marie-Thérèse suit à la lettre les recommandations d'Yves Mérillon : "On a surtout besoin de protéines animales, de la viande ou du poisson en conserve et puis aussi des produits pour enfants, comme des couches ou du lait pour bébés, des produits chers mais essentiels."

Pour favoriser la collecte, certains magasins offrent d'ailleurs des réductions ciblées sur ces produits de première nécessité, pour inciter les clients à faire des dons aux Restos du cœur.