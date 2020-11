A Quimper, les Restos du cœur lancent un appel à l'aide : "Nous avons besoin de chaussures et de manteaux"

L'association quimpéroise a appelé à la solidarité jeudi 5 novembre à cause du nouveau confinement. Hervé Le Chuiton, son responsable, explique que les bénévoles ont besoin d'habillement pour aider les plus démunis.

Après avoir vécu un premier confinement, l'association des Restos du cœur de Quimper est prête pour ce second confinement mais elle anticipe les besoins et lance donc un appel à la solidarité. "Sur le plan alimentaire, ça peut aller mais il y a moins de contacts, moins d'accueil. Avec les gestes barrières, c'est plus compliqué", a expliqué jeudi 5 novembre Hervé Le Chuiton, responsable du centre finistérien.

"D'autant plus que de plus en plus d'inscriptions nous arrivent. Le nombre de repas commence à monter. On distribue 3 200 repas par semaine pour environ 2 000 personnes inscrites", explique-t-il_. En tant que bénévole, "il faut avoir une petite fibre relationnelle et nos inscrits ont besoin de contact mais c'est vraiment plus difficile en ce moment."_

Besoin de vêtements

Les Restos du cœur lancent donc un appel aux dons : "Nous avons besoin de chaussures, de manteaux... Quand on voit les orteils à travers les chaussures des personnes qui viennent, ça fait mal au cœur." Il est possible de donner au centre des Restos de Quimper, 24 bis avenue de Ty Douar. La collecte est autorisée les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 9 heures à 12 heures.