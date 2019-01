Les Restos du Coeur menacés de fermeture d'ici 2021 à Saint-Jean-de-Losne?

Saint-Jean-de-Losne - France

Alors que la 34e campagne des Restos du Coeur a débuté fin novembre. On se fait du soucis pour l'antenne de Saint-Jean-de-Losne. Elle pourrait fermer d'ici 2021. C'est ce que redoutent -en tout cas- la responsable, Christine Entat, et ses 13 bénévoles. Le soucis provient de l'étroitesse du local prêté par la mairie : à peine 49 mètres carrés alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter... "Il faudrait au moins le double" selon Christine Entat.

D'ici deux ans le petit bâtiment ne sera plus aux normes

Été comme hiver, "qu'il neige où qu'il vente" pour reprendre les mots d'une bénéficiaire, les gens qui viennent chercher les cartons d'aides alimentaire doivent faire la queue des heures sur le trottoir. Mais ce qui fait soucis c'est surtout l'application de la loi accessibilité. D'ici 2 ans, le petit bâtiment ne sera plus aux normes. Réaliser des travaux coûterait très cher et déménager s'avère très compliqué.

Christine Entat, la responsable de l'antenne de Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Thomas Nougaillon

Christine Entat. "On n'est plus aux normes de sécurité du tout. On n'a pas d'accès handicapés, nous n'avons pas de toilettes, en tant que bénévoles nous arrivons à 13 heures, en ce moment comme on a beaucoup de monde on fini à 19 heures. Donc c'est parfois un peu compliqué de tenir. Après au niveau de la place à l'intérieur du local on est obligé de tout entasser. Sur les frigos il y a tous les cartons. Le manque de place est vraiment flagrant. Et si la mairie devait nous proposer des solutions pour la mise aux normes. Cela ne solutionnera pas le problème du stockage".

Christine Entat Copier

La mairie déplore le problème mais n'a pas d'autres locaux à proposer

Marie-Line Duparc, maire de Saint-Jean-de-Losne, depuis 4 ans, elle se dit "consciente de la situation". "Le local mis à la disposition par la mairie de Saint-Jean est effectivement trop petit et il n'y a pas de sanitaires. Le problème c'est que sur Saint-Jean-de-Losne je n'ai que celui là à proposer. On a déjà fait beaucoup de démarches avec la communauté de communes, le président est lui aussi très sensible à cette situation." D'autant que "les normes de sécurité et d'accessibilité vont à un moment poser problèmes" regrette l'élue.

Marie-Line Duparc Copier

Quelques bénéficiaires des Restos du Coeur à Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Thomas Nougaillon

Catherine, 48 ans, une bénéficiaire évoque une situation qui n'est pas simple pour la centaine de personnes qui profitent des services des Restaus. "Moi je suis là (sur le trottoir devant le local ndlr.) depuis 10 heures ce matin pour pouvoir bénéficier des tickets qui sont distribués dès 13 heures. Et pouvoir passer parmi les premiers pour recevoir l'aide alimentaire. Mercredi dernier, on était sous la neige. Mais on garde le sourire malgré tout même s'il ne fait pas chaud" déplore la quadragénaire.

Catherine, 48 ans, une bénéficiaire Copier

Une pétition pour débloquer la situation

En 2018, l'antenne des Restos du Coeur de Saint-Jean-de-Losne, a collecté 10 tonnes de denrées alimentaires. Et servi plus de 17 500 repas à 105 bénéficiaires. Si l'antenne devait fermer, les bénéficiaires devraient se déplacer à Seurre, à 15 km de là. Des bénéficiaires solidaires des bénévoles. Ils ont fait une pétition transmise à la mairie et au Conseil départemental pour trouver enfin ce nouveau local qu'ils cherchent depuis 15 ans.

Notre reporter a poussé la porte des Restos du Coeur de Saint-Jean-de-Losne Copier