La campagne d'hiver vient de s'achever, le 13 mars dernier. Mais déjà certains centres des Restos du Coeur reprennent du service en Drôme et en Ardèche... parfois pressés par l'insistance des pouvoirs publics.

Les Restos du Coeur ont déjà repris leur campagne d'été de distribution en Drôme et en Ardèche

Il est de bon ton de mettre en place toute la solidarité possible, en pleine période d'épidémie et de confinement. La préfecture de la Drôme a donc passé un petit coup de fil aux responsables des Restos du département, pour leur demander d’accélérer la manœuvre. Pour demander aux bénévoles de 70 ans de moyenne, d’être plus dynamiques.

Montélimar a été la plus réactive, dès ce mercredi matin, bien aidée par la mairie qui a dépêché deux employés municipaux, et distribué des masques aux bénévoles, ainsi que des barrières pour éviter les attroupements et les contacts.

Réouverture des Restos du Coeur à Montélimar - Twitter @VMontelimar

Nouvelle stratégie contre le coronavirus

Les bénévoles historiques, aidés par six nouveaux volontaires pendant leur chômage technique, préparent des cartons pour des familles de deux, trois, quatre personnes voire plus. Les bénéficiaires ne choisissent plus ce qu'ils récupèrent.

Les bénévoles les déposent sur une table, ou les deux employés municipaux de Montélimar les prennent et les distribuent.

Le moins de contacts possibles entre bénévoles, et avec les bénéficiaires - Twitter @VMontélimar

Résultat, vingt bénéficiaires toutes les demi-heures. Opération réussie à Montélimar. Reprise également à Dieulefit et à Buis les Baronnies ce mardi.

Les autres centres de Drôme ouvriront d'ici la fin de la première semaine d'avril. Attention à Livron, on recherche des bénévoles, l'un des historiques a été contaminé au Covid 19. Pas de date définitive pour les autres centres, qui craignent toujours un manque de bénévoles au dernier moment.

En Ardèche, manque de bénévoles

En Ardèche, la première distribution aux Vans jeudi dernier s’est très bien passé.

Les Restos de l’Ardèche cherchent toujours activement des masques et des bénévoles. Ils espèrent bénéficier des chomages techniques imposés dans la région pour trouver des volontaires. Ils étaient six à se proposer sur Montélimar, six autres à Valence le Haut - Fontbarlettes.