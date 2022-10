Les Restos du coeur organisent une collecte d'urgence dans une vingtaine de magasins de Dordogne

La collecte est organisée ce vendredi 14 et ce samedi 15 octobre dans 25 magasins de Dordogne. Photo d'illustration

Les Restos du Coeur ont besoin de vous plus tôt que prévu. Avant la grande collecte nationale de novembre, l'association de Dordogne organise ce vendredi et ce samedi une collecte en urgence car ces stocks sont presque vides. Depuis avril dernier, de nouveaux bénéficiaires viennent s'inscrire pour recevoir de l'aide alimentaire. C'est environ 10% de bénéficiaires en plus selon le président de l'association, Pascal Pinon .

ⓘ Publicité

Les Restos du Coeur ont besoin de tous types de dons : des aliments mais aussi des produits d'hygiène et et des produits pour bébé.

25 magasins participent à cette collecte, voici la liste :