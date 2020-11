Les restos du coeur ouvrent en Dordogne sur fond de crise sanitaire

Les restos du cœur ont 35 ans. Ils entament mardi 24 novembre leur trente sixième saison d'hiver. Le contexte est bien particulier cette année entre épidémie de Covid 19 et crise économique. Il faut respecter le protocole sanitaire, ça prend un peu plus de temps pour les inscriptions et ce sera sans doute aussi le cas pour les distributions.

En Dordogne, ou l'on compte 28 centres de distribution, 689 bénévoles fournissent en moyenne 500 000 repas à un peu moins de 7000 bénéficiaires chaque hiver. Ceux qui frappent à la porte des restos sont indifféremment des hommes et des femmes, des familles, des personnes âgées ou des travailleurs précaires qui n'arrivent plus à remplir leur réfrigérateur.

A Mussidan, il y a par exemple Francoise, tout juste 62 ans et aide à domicile qui, faute d'heures suffisantes, doit faire appel aux restos, ou Arthur, sans travail depuis quelques années, malade qui doit élever et nourrir ses jumelles.

Derrière la porte, une petite vingtaine de bénévoles,généreux et généreuses, les attendent, qui sont devenues des amis au fil des ans et qui s'investissent au quotidien pour l'oeuvre de Coluche.

La campagne 2020 démarre ce mardi 24 novembre et va durer 16 semaines.