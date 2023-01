Les Restos du Coeur recherchent des bénévoles d'un jour pour leur Collecte Nationale

Vous êtes étudiant, retraité, actif, collaborateur d'une entreprise investie dans le soutien aux Restos du Coeur ? Vous pouvez rejoindre pour une heure, deux heures, une demi-journée, une journée ou même le week-end, selon vos disponibilités les bénévoles des Restos qui accueilleront les donateurs dans les magasins participant à la Collecte.

ⓘ Publicité

bénévole d'un jour pour la Collecte nationale des Restos

Pour s’inscrire à la Collecte Nationale, rendez-vous sur le site collecte.restosducoeur.org .

Lors de la dernière Collecte Nationale en mars 2022, la générosité des donateurs ainsi que l’énergie et l’engagement des 70 000 bénévoles mobilisés ont permis aux Restos du Cœur de collecter 8 700 tonnes de denrées et produits, l’équivalent de plus de 8 millions de repas supplémentaires.

L'objectif 2023 : atteindre voire dépasser les 9000 tonnes de denrées et de produits !