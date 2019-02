Les Restos du Coeur du Vaucluse recherchent 300 bénévoles pour la grande collecte annuelle

À l'occasion de sa 34ème grande collecte, les bénévoles des Restos en Vaucluse ont besoin d'un coup de main. 300 bénévoles ponctuels sont recherchés car les dons sont en baisse et l'association doit en récupérer plus pour compenser : l'objectif est de 120 tonnes récoltées dans le département.

Vaucluse, France

Les Restos recherchent près de 300 bénévoles occasionnels pour sa grande collecte prévue le weekend des 8 et 9 mars prochain et qui continuera même le 10 mars au matin devant certaines enseignes. Vous pourrez glisser dans les caddys des produits alimentaires et des produits d'hygiène mais pour tenir tous les points de collecte il faut des bras ! Même si les Restos comptent déjà près de 800 bénévoles réguliers, il faut un véritable coup de boost pour ce weekend décisif.

Compenser une baisse des dons

Mireille est responsable du centre Bébé du Coeur d'Avignon et administratrice des Restos, engagée depuis huit ans dans l'association. Elle le concède sans détour, il y a bien une baisse des dons de particuliers "sûrement due à un changement de fiscalité. Nous avons un budget national qui permet d'acheter des dons. Pour la France c'est 100 millions, subventionnés par la Région, le département et à 12% par l'Europe. Mais l'Europe par exemple ne subventionne que l'hiver."

"On a besoin de plus de produits en don pour faire notre campagne d'été." - Mireille

La campagne d'été, c'est le lien entre mars et le début de la nouvelle campagne d'hiver qui débute en novembre. Un mois après la campagne de la Banque Alimentaire, Mireille est confiante : "Les gens sont généreux, ils savent qu'ils faut être solidaire, ils comprennent le partage. L'année dernière nous avons récupéré 110 tonnes. Il faut absolument qu'on fasse plus cette année, 120 ou 130 tonnes !"

Comment devenir bénévole ?

Rien de plus simple pour s'investir spontanément pour les Restos lors de cette grande collecte : suivez le lien vers le site du recrutement. Il suffit de remplir le formulaire avec vos informations de contact, votre département et les villes dans lesquelles vous souhaitez donner un coup de main. Vous recevrez une réponse dans les 24 heures. D'autant plus qu'il n'existe pas de profil type recherché pour Mireille :

"Vous pouvez venir seul, accompagné, en famille ou même tout un club de sport." - Mireille

L’an dernier, lors de la 33ème campagne, 77 000 bénévoles se sont mobilisés dans toute la France et ont permis de collecter 7 877 tonnes, soit plus de 7,8 millions de repas. L'objectif cette année c'est plus de 8 mille tonnes de denrées pour les Restos.