Les Restos du Cœur vous attendent ce week-end dans les magasins d’Île-de-France

Du riz, des pâtes, des conserves, mais aussi du gel douche, des brosses à dents, des protections hygiéniques ou encore du liquide vaisselle... la liste des courses n'a pas changé du côté des Restos du Cœur. L'association organise ce week-end, sa traditionnelle collecte dans les supermarchés de toute la France.

8 900 tonnes de denrées récoltées en 2019

De vendredi à dimanche (pour les magasins ouverts le dimanche), les clients pourront déposer leurs dons dans les chariots tenus par les bénévoles des Restos à la sortie des caisses. L'année dernière, l'association avait récolté 8 900 tonnes de denrées.

"Dix euros à la fin du mois pour faire les courses"

Autant de produits qui seront redistribués dans ses différents centres. En Seine-Saint-Denis, 45 000 familles pourront bénéficier des dons récoltés. Parmi elles, 600 sont inscrites au centre de distribution de Montreuil, l'un des plus gros du département. Franck, 41 ans, sans emploi, y vient deux fois par semaine pour remplir son panier de "boîtes de conserve, de pain, de lait, de produits surgelés" et boire un café : "Venir ici, discuter avec les gens, ça me permet de me sociabiliser, de garder avec un contact avec l'extérieur".

Les denrées alimentaires seront redistribuées dans les différents centres des Restos du Cœur © Radio France - Hajera Mohammad

Nadia, 60 ans, a un message pour tous ceux qui vont faire leurs courses ce week-end dans les magasins : "Qu'ils pensent un peu à nous, ça peut arriver à n'importe qui, on peut se retrouver dans le besoin du jour au lendemain".

"À la fin du mois, il ne reste plus que 10 euros pour pouvoir faire les courses" - Franck, soutenu par les Restos du Cœur Copier

Besoin de produits d'hygiène

Yves, le responsable du centre de Montreuil espère pouvoir compter sur la solidarité, toujours, des Franciliens ce week-end et insiste sur la nécessité de donner aussi des produits d'hygiène car "tout le monde, y compris quand on est dans la précarité, on a besoin d'un minimum d'hygiène".